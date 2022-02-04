Ковальчук: хоккеисты всегда летели отдельным чартером

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Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал прилёт национальной команды отдельным бортом на Олимпийские игры в Пекине (Китай).

«На всех Олимпиадах, где я был, хоккеисты всегда летели отдельным чартером, поэтому не знаю, почему поднялась шумиха», — цитирует Ковальчука «Чемпионат».

Он отметил, что резонанс вызвала неправильная подача этой информации. Он также рассказал, что в олимпийской деревне полная свобода, все в одинаковых условиях.

Напомним, что 9 февраля сборная России проведёт первый матч группового этапа с командой Швейцарии. Подопечные Алексея Жамнова на групповой стадии также встретятся с командами Чехии и Дании.

Ранее Гусев поделился впечатлениями от первой тренировки сборной России.