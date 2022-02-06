Ларионов раскрыл подробности возможного проведения Кубка мира в Италии в 2024 году

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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли рассказал о намерениях Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провести Кубок мира в феврале 2024 года в Италии.
Ларионов раскрыл подробности возможного проведения Кубка мира в Италии в 2024 году
  • РИА Новости

«НХЛ интересен рынок Азии, Европы. Зайти с таким проектом, как Кубок мира, — это интересно. Думаю, что будет восемь команд на Кубке мира. Сборной молодых звёзд Северной Америки не будет. НХЛ готова пойти на перерыв в две или две с половиной недели. Это будет разогрев перед Олимпиадой-2026», — сказал Ларионов в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что Кубок мира по хоккею может пройти зимой 2024 года в Италии.

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