Ларионов: первый матч на Олимпиаде всегда сложный, с кем бы ты ни играл

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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился впечатлениями от победы сборной России по хоккею над командой Швейцарии (1:0) в стартовом матче олимпийского турнира на Играх-2022 в Пекине.

РИА Новости