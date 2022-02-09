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Ларионов: первый матч на Олимпиаде всегда сложный, с кем бы ты ни играл

Ларионов: первый матч на Олимпиаде всегда сложный, с кем бы ты ни играл
09.02.2022, 15:26 |

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился впечатлениями от победы сборной России по хоккею над командой Швейцарии (1:0) в стартовом матче олимпийского турнира на Играх-2022 в Пекине.

Ларионов: первый матч на Олимпиаде всегда сложный, с кем бы ты ни играл
  • РИА Новости

«Выиграть соревнования очень тяжело. Но в составе сборной мы имеем семь победителей Игр в Пхёнчхане, и вокруг этого можно строить коллектив. У ребят уже есть опыт, и они могут его передать товарищам по команде, которые выступают на главном старте четырёхлетия впервые. Олимпиада — это всегда большая ответственность и самое яркое событие в жизни спортсменов. Поэтому давление есть, и оно будет сопровождать хоккеистов до конца. Тем более турнир необычный, потому что из-за пандемии нет представителей НХЛ. И сборные, которые сюда приехали, примерно все равны.
Радует, что всё-таки разум восторжествовал и играли без масок плюс не было никаких инцидентов с тестами. Мы увидели хороший хоккей. Первый матч на турнире? Он всегда сложный, с кем бы ни играл. На этом турнире легко не будет. Волнение чувствовалось, но оно связано с тем, что ребята долго не выступали в официальных матчах», — сказал Ларионов RT.

Сборная России является победителем олимпийского турнира на Играх-2018 в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею переиграла Швейцарию в стартовом матче олимпийского турнира.

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