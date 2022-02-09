Жамнов назвал тяжёлой победу России над Швейцарией в первом матче хоккейного турнира ОИ

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о победе подопечных над командой Швейцарии (1:0) в первом туре группового раунда олимпийского турнира на Играх в Пекине.

«Какие эмоции от поединка? Тяжёлый матч. Ребята молодцы, выстояли. На подобных турнирах непросто играть восемь минут в меньшинстве. Мы донесли это до игроков после матча. Понимали, что перехлёстывали эмоции, плюс у них присутствовало волнение. У нас давно не было ни одного товарищеского поединка, это сказывалось. Хочется, чтобы в концовке наши форварды концентрировались на броске, а не на поиске лишнего паса», — сказал Жамнов после матча.

Сборная России на олимпийском турнире в Пекине выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

Ранее Ларионов заявил, что первый матч на Олимпиаде всегда сложный.