Жамнов назвал тяжёлой победу России над Швейцарией в первом матче хоккейного турнира ОИ

«Какие эмоции от поединка? Тяжёлый матч. Ребята молодцы, выстояли. На подобных турнирах непросто играть восемь минут в меньшинстве. Мы донесли это до игроков после матча. Понимали, что перехлёстывали эмоции, плюс у них присутствовало волнение. У нас давно не было ни одного товарищеского поединка, это сказывалось. Хочется, чтобы в концовке наши форварды концентрировались на броске, а не на поиске лишнего паса», — сказал Жамнов после матча.
Сборная России на олимпийском турнире в Пекине выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании.
Ранее Ларионов заявил, что первый матч на Олимпиаде всегда сложный.