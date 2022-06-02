Шайба и пас Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Тампу» в матче полуфинала Кубка Стэнли

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«Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба и пас Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Тампу» в матче полуфинала Кубка Стэнли
  • AP
  • © Frank Franklin II

Игра, которая прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Жерара Галлана.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Крис Крайдер (вторая минута), Фрэнк Ватрано (28-я), Филип Хытил (31-я, 36-я), Мика Зибанежад (47-я), Артемий Панарин (41-я). Российский форвард также сделал голевой пас. У «Тампы» отличились Стивен Стэмкос (восьмая) и Ондржей Палат (29-я). Михаил Сергачёв отдал результативную передачу.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков, голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин — 37.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится в Нью-Йорке 4 июня.

Ранее сообщалось, что «Колорадо» обыграл «Эдмонтон» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.

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