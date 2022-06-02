37 сейвов Шестёркина и два очка Панарина: как «Рейнджерс» разгромили «Тампу» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

«Нью-Йорк Рейнджерс» взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. Игра в «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 6:2, а нападающий хозяев Артемий Панарин принял участие в двух голевых комбинациях. Одним из главных героев встречи вновь стал российский вратарь Игорь Шестёркин, отразивший 37 бросков.

Финал Восточной конференции Кубка Стэнли между «Рейнджерс» и действующими чемпионами «Тампа-Бэй Лайтнинг» болельщики ожидали с огромным интересом. Семь лет назад пути команд пересеклись на аналогичной стадии плей-офф, и тогда победу в упорной борьбе одержала «Тампа» — 4-3. Клуб из Нью-Йорка жаждал взять реванш, хотя с тех пор его состав сильно изменился.

И первый матч серии, состоявшийся на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершился разгромной победой хозяев со счётом 6:2. При этом нельзя сказать, что соперник играл намного хуже. Подопечные Джона Купера нанесли больше бросков (39 против 34), но лишь дважды сумели пробить поймавшего кураж Игоря Шестёркина.

«У нас была прекрасная вратарская работа, хорошие возможности использовать голевые моменты, и мы их не упустили», — цитирует наставника «Рейнджерс» Жерара Галлана официальный сайт НХЛ.

Особенно много работы у россиянина было в заключительном периоде, в котором он совершил 17 сейвов и ни разу не пропустил. Попутно голкипер стал автором необычного достижения: для него это седьмая подряд домашняя победа в Кубке Стэнли. В последний раз подобное удавалось экс-вратарю «Чикаго» Кори Кроуфорду в 2014 году. Рекордная серия принадлежит Марку-Андре Флёри (девять побед в составе «Питтсбурга» в 2008-м).

А вот голкипер гостей Андрей Василевский провёл не лучшую встречу: пропустив шесть шайб, он повторил собственный антирекорд в плей-офф. Впрочем, обвинять его во всех бедах не стоит. Даже Джон Купер вступился за подопечного: «Мы могли поставить в ворота обоих голкиперов, но всё равно пропустили бы». Тем более россиянин записал себе в актив несколько хороших сейвов. Чего стоит невероятное спасение щитком после броска Райана Строума в упор.

Матч скорее провалила вся команда. Возможно, хоккеисты «Лайтнинг» просто потеряли игровой ритм после длительного простоя. Ведь последнюю встречу «Тампа» провела ещё 23 мая и с тех пор отдыхала. Соперник же выходил на лёд 30-го числа и вдобавок был предельно мотивирован.

«У них есть несколько энергичных игроков, таких, что дашь им палец — они всю руку откусят. Сегодня так и произошло. Надо отдать им должное. Хорошая команда. Не случайно они достигли таких результатов в этом плей-офф», — посетовал Купер.

Счёт в матче открыли хозяева — на 71-й секунде Крис Крайдер первым же броском прошил Василевского. Впрочем, Стивен Стэмкос довольно быстро сравнял счёт. Гости вступили в высокий прессинг, отобрали шайбу и довели дело до результативного броска.

Однако если в первом периоде коллективы действовали достаточно аккуратно и старались оставлять друг другу минимум пространства, то во втором игровом отрезке пошёл обоюдоострый хоккей, в котором преимущество получили быстрые нападающие «Рейнджерс». В середине периода оппоненты вновь обменялись шайбами. На гол Фрэнка Ватрано выстрелом с пятака ответил Ондржей Палат.

После этого нью-йоркцев было не остановить. До перерыва на первый план вышел оформивший дубль Филип Хитил. Сначала он нанёс точный бросок после отличной передачи Каапо Какко из-за ворот, а затем не оставил шансов Василевскому, оказавшись в правом круге вбрасывания.

«Когда ты не забрасываешь шайбы, то не очень-то помогаешь команде и, возможно, начинаешь чувствовать раздражение, но теперь голы пошли», — радовался после игры нападающий, на счету которого пять шайб в последних трёх матчах.

В заключительной двадцатиминутке наконец удалось блеснуть Артемию Панарину, который до того был не слишком заметен. Не успела возобновиться игра, как хозяева отобрали у соперников шайбу в средней зоне и организовали стремительную атаку. Эндрю Копп вместе с Панариным убежали два в два, и американец не пожалел шайбу для партнёра.

А на 47-й минуте российский нападающий оформил восьмой ассист в текущем плей-офф и помог Мике Зибанеджаду реализовать большинство. Панарин набрал уже 13 (5 + 8) очков в этом розыгрыше и обошёл соотечественника Алексея Житника в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли. В общей сложности в активе Артемия 41 очко, и по этому показателю он располагается на 18-м месте в рейтинге среди россиян.

А вот форвард «Тампы» Никита Кучеров вновь провёл не лучший матч. Во второй игре подряд он остался без голов, хотя нанёс семь бросков и получил больше всего времени из нападающих коллектива — 23 минуты 16 секунд. Пожалуй, единственный реальный шанс отличиться он упустил при счёте 1:1, когда чудом не попал в пустые ворота с пары метров после передачи партнёра. В этой ситуации хозяев не смог бы выручить даже Шестёркин.

Интересно, что в этом сезоне «Лайтнинг» ещё ни разу не обыграл «Рейнджерс». В регулярном первенстве подопечные Галлана одержали три победы, а теперь добились разгрома в плей-офф. Однако упомянутую серию в 2015-м также удачно начал клуб из Нью-Йорка, но завершилось всё успехом «Тампы», поэтому расслабляться коллективу не стоит.