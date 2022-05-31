Быков — о Шестёркине и Панарине: украшение генофонда российского хоккея

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об успехах игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и Игоря Шестёркина.

«Один — великолепный, талантливый форвард, второй — бриллиант, защищающий ворота в исконных традициях нашей вратарской школы. Эти ребята — украшение генофонда российского хоккея. Можем радоваться за них и сожалеть, что они играют за океаном», — цитирует Быкова «Матч ТВ».

Бывший тренер петербургского СКА подчеркнул, что Шестёркин и Панарин представляют российский хоккей на самом высоком уровне. По его мнению, игроки показывают превосходную игру в каждом матче НХЛ и помогают «Рейнджерс» добиваться высоких результатов.

«Рейнджерс» в гостях обыграл «Каролина Харрикейнз» (6:2) и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ. Шестёркин отразил 37 бросков и был признан первой звездой матча. Синерубашечники одержали победу в серии со счётом 4-3.

Команда из Нью-Йорка в полуфинале встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», за которую выступает Василевский.

Ранее сообщалось, что Шестёркин признан первой звездой седьмого матча плей-офф НХЛ с «Каролиной».