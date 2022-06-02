Американский журналист заявил, что Овечкин мешает перестройке «Вашингтона»
«Мешает ли Овечкин перестройке «Вашингтона»? Да! Когда руководство приняло решение переподписать Овечкина, жребий был брошен», — цитирует Эль-Башир The Athletic.
Напомним, что «Вашингтон» проиграл в серии первого раунда Кубка Стэнли «Флориде Пантерз» (2-4). В шести матчах противостояния Овечкин забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач.
Российский хоккеист выступает за команду с 2005 года.
Ранее Александр Овечкин признался, что играл в плей-офф НХЛ с травмой.