Американский журналист заявил, что Овечкин мешает перестройке «Вашингтона»

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Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир высказал своё мнение о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Мешает ли Овечкин перестройке «Вашингтона»? Да! Когда руководство приняло решение переподписать Овечкина, жребий был брошен», — цитирует Эль-Башир The Athletic.

Напомним, что «Вашингтон» проиграл в серии первого раунда Кубка Стэнли «Флориде Пантерз» (2-4). В шести матчах противостояния Овечкин забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач.

Российский хоккеист выступает за команду с 2005 года.

Ранее Александр Овечкин признался, что играл в плей-офф НХЛ с травмой.

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