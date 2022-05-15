Овечкин признался, что играл в плей-офф НХЛ с травмой

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что играл в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с незалеченной травмой плеча.

Как сообщает журналистка Саманта Пелл в Twitter со ссылкой на слова форварда, он действительно получил повреждение в конце регулярного сезона. При этом, как подчёркивает Овечкин, ему не потребуется операция.

«Вашингто» проиграл в серии первого раунда Кубка Стэнли «Флориде Пантерз» (2-4). В шести матчах противостояния Овечкин забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

Ранее американский журналист Рис Уотерс выразил мнение, что Овечкин может побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в следующем сезоне.