Овечкин признался, что играл в плей-офф НХЛ с травмой

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что играл в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с незалеченной травмой плеча.
Овечкин признался, что играл в плей-офф НХЛ с травмой
  • AP
  • © Alex Brandon

Как сообщает журналистка Саманта Пелл в Twitter со ссылкой на слова форварда, он действительно получил повреждение в конце регулярного сезона. При этом, как подчёркивает Овечкин, ему не потребуется операция.

«Вашингто» проиграл в серии первого раунда Кубка Стэнли «Флориде Пантерз» (2-4). В шести матчах противостояния Овечкин забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

Ранее американский журналист Рис Уотерс выразил мнение, что Овечкин может побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в следующем сезоне.

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