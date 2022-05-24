Непробиваемая стена: как 49 сейвов Василевского помогли «Тампа-Бэй» победить «Флориду» и выйти в полуфинал Кубка Стэнли

Андрей Василевский стал главным героем четвёртого матча полуфинала Восточной конференции НХЛ между «Тампа-Бэй» и «Флоридой». Российский голкипер «Лайтнинг» отразил все 49 бросков, поучаствовал в одном из голов своей команды и был признан первой звездой встречи. Подопечные Джона Купера взяли верх в десятой подряд серии плей-офф и сделали ещё один шаг к завоеванию третьего Кубка Стэнли за три года.

В преддверии четвёртого матча полуфинала Восточной конференции «Флорида» пребывала в тяжелейшем положении. Подопечные Эндрю Брюнетта три раза подряд уступили действующим обладателям трофея и имели минимальные шансы на выход в следующий раунд. Ведь за всю историю НХЛ лишь четырём командам удавалось отыгрываться со счёта 0:3 в серии и только дважды это произошло в XXI веке. В 2010 году «Филадельфия» сотворила сенсацию во втором круге и совершила камбэк в противостоянии с «Бостоном», а спустя четыре года её примеру последовал «Лос-Анджелес». В стартовом раунде «Кингз» были на грани вылета, но чудом справились с «Сан-Хосе», а впоследствии завоевали Кубок Стэнли.

И «Пантерз» делали всё возможное, чтобы приблизить себя к победе. Они буквально смели «Лайтнинг» с домашнего льда и только в первом периоде 18 раз побеспокоили Андрея Василевского, а во втором заставили его вступить в игру ещё 16 раз. Особенно усердствовал Клод Жиру — один из творцов успехов «Филадельфии» 12-летней давности. Забегая вперёд, за весь матч он девять раз попал в створ — больше, чем кто-либо в составе обеих команд. По этому показателю к нему ближе всех подобрался его одноклубник Сэм Беннетт (шесть). Однако российский голкипер стоял стеной и иногда совершал по два-три сейва в ходе одной атаки «Флориды». А когда и он был бессилен, за него выступал каркас ворот. Именно перекладина приняла на себя мощнейший выстрел из убойной позиции Картера Вераге — того самого парня, который своими голами и передачами досрочно отправил отдыхать Александра Овечкина и его «Вашингтон».

В первом периоде «Тампа» практически не покидала собственную треть площадки и не заставляла вступать в игру Сергея Бобровского — хозяева совершили лишь три броска в створ «Флориды». И хотя во втором отрезке ситуация на площадке кардинально поменялась, долгое время основная опасность исходила исключительно от Никиты Кучерова. Именно он сначала отправил в прорыв Энтони Чирелли, а затем и сам чуть было не реализовал импровизированный буллит. Но двукратный обладатель «Везина Трофи» был надёжен.

Тем не менее, во втором периоде «Лайтнинг» удалось дважды зажечь красный свет за воротами Бобровского. Сначала Алекс Киллорн подставил клюшку под щелчок Михаила Сергачёва от синей линии, а затем Кучеров попал в девятку после удачного вбрасывания в чужой зоне. Однако в обоих случаях голы не были засчитаны. Сначала арбитры заметили, что шайба задела заградительную сетку, а значит формально покинула пределы площадки. А затем усмотрели игру рукой в исполнении Чирелли.

Однако в начале третьего периода «Тампа» всё же огорчила Бобровского. Гол получился до предела курьёзным. Россиянин плечом отразил бросок Зака Богосяна, но подоспевший на пятак Патрик Марун коснулся зависшей в воздухе шайбы и тем самым не только изменил направление её полета, но и дезориентировал вратаря. Тот потерял шайбу из виду и, откатываясь назад, сам завёз её в ворота. Спасти голкипера могли лишь судьи, но они не определили игру высоко поднятой клюшкой у американца.

«Пантерз» продолжили давить, но все их надежды разбивались о безошибочного Василевского, а за 23 секунды до сирены «Лайтнинг» поставили жирную точку в серии. Ондржей Палат поразил пустой створ. И хотя результативную передачу записали только на Чирелли, одним из ассистентов вполне можно было назвать голкипера хозяев. Именно его сейв в шпагате предшествовал броску канадца через всю площадку, который с поправкой на попадание в борт превратился в голевой пас.

В общей сложности Василевский отразил все 49 бросков и был заслуженно признан первой звездой встречи. За карьеру он лишь дважды совершал больше спасений: в противостоянии регулярного чемпионата с «Вашингтоном» в 2020-м (54) и в матче плей-офф-2021 с «Коламбусом» (61). При этом в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли чаще выручали трое голкиперов — Джордан Биннингтон (51), Джейк Оттингер (50 и 64) и Игорь Шестёркин, парировавший 79 из 83 попыток в сражении с «Питтсбургом».

Звание третьей звезды отчётной встречи получил Бобровский, но это вряд ли подняло ему настроение. «Флорида» не смогла подтвердить звание сильнейшей команды регулярки и продолжила печальную традицию среди обладателей Президентского кубка. В последний раз им удавалось преодолевать барьер второго раунда плей-офф в 2015 году (до финала Восточной конференции дошли «Рейнджерс»), а брать трофей — и того раньше (в 2013-м преуспел «Чикаго»).

«Тампа» же не только пробилась в полуфинал Кубка Стэнли в шестой раз за последние восемь лет, но и взяла верх в десятой серии плей-офф подряд. Последний раз такие результаты демонстрировал «Монреаль», выигравший 13 серий подряд в 1976—1980 гг. Рекордом же владеют «Айлендерс», победившие в 19 противостояниях подряд с 1980-го по 1984-й.

Помешать «Лайтнинг» продлить серию и побороться за третий Кубок Стэнли подряд постараются победители противостояния «Каролина» — «Рейнджерс». Пока «Харрикейнз» ведут со счётом 2:1, но четвёртая встреча пройдёт в Нью-Йорке, где коллектив Жерара Галлана не проигрывал с 4 мая.

Что касается Кучерова, то он хоть и не смог отличиться в четвёртом матче с «Флоридой», но с запасом стал лучшим полевым хоккеистом противостояния среди обеих команд. Россиянин записал на свой счёт семь (2 + 5) очков и по этому показателю почти вдвое превзошёл ближайших преследователей. Ими стали его одноклубники — Кори Перри (3 + 1) и Стивен Стэмкос (2 + 2).

У «Пантерз» больше всех очков набрал один из лучших бомбардиров регулярки Джонатан Юбердо (0 + 2). И это во многом благодаря Василевскому, пропустившему суммарно лишь три гола за всю серию. В истории лиги всего четыре голкипера позволяли соперникам отличиться меньшее число раз. Тукка Раск, Терри Савчук и Джордж Хэйнсуорт пропускали лишь дважды в ходе противостояния плей-офф, а вратарь «Анахайма» Жан-Себастьян Жигер — один раз за четыре матча в финале конференции с «Миннесотой» в 2003 году.