Гол в овертайме и 42 спасения: как Панарин и Шестёркин затащили «Рейнджерс» в четвертьфинал Кубка Стэнли

Точный бросок Артемия Панарина в овертайме помог «Рейнджерс» одержать третью волевую победу подряд над «Питтсбургом» и пробиться во второй раунд плей-офф НХЛ. Российский нападающий был признан лучшим игроком седьмого матча, несмотря на то что заработал в основное время два удаления. Игорь Шестёркин совершил 42 сейва и стал рекордсменом клуба по количеству отражённых бросков в одном отдельно взятом противостоянии Кубка Стэнли. В следующем раунде подопечные Жерара Галлана сразятся с «Каролиной».

Первый раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне получился невероятно напряжённым: победители сразу пяти из восьми серий определялись в решающем, седьмом матче. А наиболее драматичным, пожалуй, вышло противостояние между «Рейнджерс» и «Питтсбургом».

Фаворитом в нём считались ньюйоркцы, однако из стартовых четырёх матчей они проиграли три и оказались на волосок от вылета. Затем команда Жерара Галлана выиграла дважды, сравняла счёт и вернула серию на домашнюю арену «Мэдисон Сквер Гарден». Причём в обоих матчах «Рейнджерс» уступали в счёте, но умудрялись отыгрываться и побеждать.

Встреча под девизом «всё или ничего» началась удачно для хозяев льда — на восьмой минуте отличился Крис Крайдер с передачи Мики Зибанеджада — 1:0. Но под занавес первого периода Джейкоб Труба заработал четырёхминутное удаление, и «Питтсбург» успешно реализовал большинство усилиями Дэнтона Хайнена. Во втором периоде гости усилили натиск на ворота Игоря Шестёркина, который, к слову, впервые в карьере участвовал в седьмом матче серии плей-офф. И россиянин провёл встречу более чем уверенно, спасая команду в сложные моменты и воодушевляя тем самым партнёров.

Но, несмотря на все усилия голкипера «Рейнджерс», на 31-й минуте встречи «Питтсбург» всё-таки вышел вперёд: Джейк Гюнцель вновь реализовал большинство, проявив при этом футбольные навыки. Американец ногой подбил шайбу в воздух, а затем переправил её в ворота. Однако вели в счёте гости всего 65 секунд, а затем благодаря удачному рикошету К'Андре Миллер паритет восстановил.

Третью шайбу в ворота «Рейнджерс» соперники забросили благодаря ошибке Филипа Хитила, который потерял шайбу в чужой зоне. Этим мгновенно воспользовался Эван Родригес, в одиночку умчавшийся к воротам и не оставивший шансов российскому голкиперу.

Попытки «Рейнджерс» отыграться в третьем периоде долгое время не приносили результата, и казалось, что ещё одного камбэка уже не случится, но за без малого шесть минут до финальной сирены мастерством в непосредственной близости от пятачка блеснул Зибанеджад.

Таким образом, матч докатился до овертайма, а значит, его судьбу должен был решить всего один бросок. И осуществил его Артемий Панарин, который на протяжении всего матча, мягко говоря, не блистал: заработал два удаления и не раз терял шайбу. Но получив свободу в большинстве, нападающий ей воспользовался сполна, бросив с кистей. Голкипер «Питтсбурга» Тристан Джарри глазами проводил вылетевшую из-под защитника шайбу в ворота.

А в это время трибуны «Мэдисон Сквер Гарден» уже сходили с ума от восторга.

«На этой арене я, пожалуй, ещё не слышал возгласов громче, чем после шайбы от Арти в овертайме. Этот шум заглушал мои мысли. Нам не хотелось, чтобы этот сезон кончался», — признался после встречи Зибанеджад.

«Рейнджерс» взял верх в противостоянии, отыгравшись с 1-3, третий раз в истории. Ранее такое происходило в 2014 и 2015 годах, и это 31-й случай в истории Кубка Стэнли. При этом они стали первой командой, которая одержала три волевые победы подряд, находясь в шаге от поражения в серии.

Панарин был признан первой звездой матча, а пресс-служба «Рейнджерс» в Twitter назвала его взятие ворот «голом сезона». Сам россиянин заявил после матча, что испытывает отличные эмоции, и поблагодарил болельщиков, которые придали команде заряд энергии для победы. Кроме того, он признал, что сделал мало бросков в этом плей-офф и должен быть более активным в нападении.

«Я забиваю не так много голов, так что каждый из них для меня очень и очень важен. Честно признаться, товарищи по команде ещё с первой игры дают мне делать броски. Это я как-то не дожимаю, не реализовываю эти возможности. Может, мне стоит прислушаться к тому, что все советуют, выходить и бросать», — приводятся слова Панарина на официальном сайте НХЛ.

Отдельно стоит отметить Шестёркина, который провёл потрясающий матч. 26-летний голкипер отразил 42 из 45 бросков соперников и стал самым молодым вратарём франшизы, которому удалось выиграть первый в карьере седьмой матч серии Кубка Стэнли. Кроме того, россиянин установил рекорд клуба по количеству сейвов за одну серию. В семи матчах с «Питтсбургом» у него их накопилось 255.

По словам Зибанеджада, игроки «Рейнджерс» весь сезон чувствуют за своими спинами надёжного партнёра, и это позволяет им раскованно играть в атаке.

«Он правда даёт нам возможность выигрывать в каждой игре. Даже когда у соперника появляются шансы, мы знаем, кто у нас в тылу, и мы ему доверяем. С ним там очень спокойно. Это придаёт уверенности, чтобы забросить следующую шайбу», — сказал шведский нападающий.

В следующей стадии турнира «Рейнджерс» встретятся с «Каролиной», а «Питтсбург» вылетает из Кубка Стэнли в первом же раунде четвёртый год подряд.