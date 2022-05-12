Передача Панарина помогла «Рейнджерс» сократить отставание в серии с «Питтсбургом»

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«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Панарина помогла «Рейнджерс» сократить отставание в серии с «Питтсбургом»
  • AP

Игра, которая прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счётом 5:3 в пользу синерубашечников.

В составе «Рейнджерс» отличились Адам Фокс (36-я минута), Алекси Лафренье (37-я), Джейкоб Труба (38-я), Филип Хитил (43-я), Райан Линдгрен (60-я). У «Питтсбурга» шайбы забросили Джейк Гюнцель (11-я, 39-я), Крис Летанг (28-я).

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил голевую передачу. Игорь Шестёркин отразил 29 бросков. Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сделал два результативных паса.

Счёт в серии — 3-2 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч пройдет 14 мая в Пенсильвании.

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