Панарин вошёл в топ-20 бомбардиров среди россиян в истории розыгрышей Кубка Стэнли

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«Нью-Йорк Рейнджерс» дома переиграл «Питтсбург Пингвинз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Панарин вошёл в топ-20 бомбардиров среди россиян в истории розыгрышей Кубка Стэнли
  • AP

Форвард синерубашечников Артемий Панарин оформил результативную передачу. 30-летний нападающий вошёл в топ-20 бомбардиров среди россиян в истории розыгрышей Кубка Стэнли. На счету Панарина 34 (12 + 22) очка в 35 матчах за карьеру в плей-офф НХЛ.

Игра, которая прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счётом 5:3 в пользу «Рейнджерс».

Счёт в серии до четырёх побед — 3-2 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч пройдет 14 мая в Пенсильвании.

Ранее сообщалось, что пасы Александра Овечкина и Евгения Кузнецова не спасли «Вашингтон Кэпиталз» от поражения в матче с «Флорида Пантерз».

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