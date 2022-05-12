Пасы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой»

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«Флорида Пантерз» на своём льду переиграл «Вашингтон Кэпиталз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Пасы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой»
  • AP

Игра, которая прошла в городе Санрайз, завершилась со счётом 5:3 в пользу команды из «солнечного штата».

В составе «Пантерз» шайбы забросили Картер Верхаге (27-я и 44-я минуты), Патрик Хёрнквист (33-я), Сэм Райнхарт (35-я), Клод Жиру (56-я). У «Кэпиталз» отличились Ти Джей Оши (8-я, 24-я), Джастин Шульц (23-я).

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал две результативные передачи, капитан команды Александр Овечкин отметился одним голевым пасом. Илья Самсонов отразил 33 броска. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал 28 сейвов.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Пантерз». Шестой матч пройдёт 14 мая в Вашингтоне.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил мнение, что Кирилл Капризов входит в тройку лучших отечественных игроков в НХЛ.

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