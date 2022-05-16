Панарин высказался о выходе «Рейнджерс» во второй раунд плей-офф НХЛ
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«Отличные эмоции. Наши болельщики опять дали нам огромное количество энергии, за что им спасибо. Все рады, двигаемся дальше», — сказал после матча Панарин.
Он также отметил, что соперники позволяли ему бросать по воротам с первой же игры серии, но он почему-то этого не делал.
«Может, правда всех послушать и начать бросать?» — добавил Панарин.
Панарин забросил шайбу в ворота «Питтсбурга» в овертайме. Благодаря этому «Рейнджерс» выиграли серию (4-3) и вышли во второй раунд Кубка Стэнли, где встретятся с «Каролина Харрикейнз».
Ранее сообщалось, что Панарин признан главной звездой матча «Рейнджерс» — «Питтсбург».