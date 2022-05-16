Панарин высказался о выходе «Рейнджерс» во второй раунд плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» (4:3 ОТ) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Отличные эмоции. Наши болельщики опять дали нам огромное количество энергии, за что им спасибо. Все рады, двигаемся дальше», — сказал после матча Панарин.

Он также отметил, что соперники позволяли ему бросать по воротам с первой же игры серии, но он почему-то этого не делал.

«Может, правда всех послушать и начать бросать?» — добавил Панарин.

Панарин забросил шайбу в ворота «Питтсбурга» в овертайме. Благодаря этому «Рейнджерс» выиграли серию (4-3) и вышли во второй раунд Кубка Стэнли, где встретятся с «Каролина Харрикейнз».

Ранее сообщалось, что Панарин признан главной звездой матча «Рейнджерс» — «Питтсбург».