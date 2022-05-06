Результативность Панарина, рекорд Шестёркина и досада Овечкина: как россияне провели вторые матчи серий в плей-офф НХЛ

Российские хоккеисты стали главными героями вторых матчей четвертьфинальных серий плей-офф Восточной конференции. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин заработал три очка, а его соотечественник Игорь Шестёркин отразил 39 бросков в противостоянии с «Питтсбургом» и помог своей команде сравнять счёт в серии. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин организовал гол в ворота «Флориды», однако этого оказалось недостаточно для победы. После игры нападающий пообещал исправить ситуацию в домашних встречах.

«В плей-офф давайте говорить о команде»

Первая встреча «Рейнджерс» и «Питтсбурга» в серии плей-офф получилась невероятно напряжённой. «Пингвинз» уступали 0:2, однако сумели перевести дело в овертайм, где всё-таки дожали соперника. Решающую шайбу забросил Евгений Малкин. Но положительные эмоции от победы омрачались тем, что травму получил голкипер Кейси Десмит, который и сам заменял основного вратаря команды Тристана Джерри. Так что половину игры на последнем рубеже действовал Луи Доминге, в этом сезоне не часто имевший шанс проявить себя. Именно ему пришлось выйти в стартовом составе и во втором четвертьфинале — травмы партнёров по команде оказались серьёзными.

Впрочем, проблемы соперника нисколько не волновали «Рейнджерс». Коллектив проводил очередной домашний матч и просто не мог опять провалиться перед своими болельщиками. Вновь одним из самых активных на льду стал Артемий Панарин. В предыдущем противостоянии у него далеко не всё получалось. Возможно, это было связано с тем, что форвард оказался в составе после небольшого перерыва, вызванного травмой.

Уже на седьмой минуте россиянин помог своей команде выйти вперёд. Оказавшись один на пятачке, он точно отправил шайбу под удар в касание Эндрю Коппу, и тот не промахнулся. Увы, спустя две минуты Панарин ошибся в средней зоне и позволил «Питтсбургу» организовать контратаку. Гости таким подарком воспользовались и сравняли счёт.

Во втором периоде Артемий снова был в центре внимания. Хозяева практически сразу заработали большинство: две минуты штрафа получил Джон Марино. «Рейнджерс» устроили настоящий штурм ворот Доминге и в итоге добились желаемого. Райан Строум вывел команду вперёд, а Панарин записал на свой счёт очередное результативное действие. В концовке двадцатиминутки соперники вновь обменялись голами. Сначала отличился Крис Крайдер, а затем Сидни Кросби забросил 70-ю шайбу за карьеру в плей-офф НХЛ.

Последний период получился по-настоящему жарким. Гости нанесли 16 бросков по воротам Игоря Шестёркина, но тот со всеми справился. А на пресс-конференции, когда его спросили, не устал ли отбиваться, отшутился: «Прекрасно себя чувствую, на тренировках всегда столько отрабатываем. Так что ничего нового».

Доминге же такой надёжностью похвастать не смог. Гол Панарина во многом повлиял на ход встречи, однако он был скорее случайным. Россиянин делал прострел на пятак, но шайба попала в защитника гостей Майка Мэтисона и от его ноги отрикошетила в ворота «Питтсбурга». А окончательный счёт установил Фрэнк Ватрано.

Артемий набрал три очка в матче, и теперь на его счету 31 (11+20) результативное действие в плей-офф НХЛ. В списке лучших российских бомбардиров в истории Кубка Стэнли ему удалось обойти Илью Ковальчука (28), Вячеслава Фетисова (28) и Сергея Березина (30). Форвард «Рейнджерс» занимает 24-е место по этому показателю.

После игры о своих рекордах нападающий предпочёл не говорить: «Показали себя с достойной стороны, хороший первый шаг, будем продолжать наращивать обороты. Люблю разговаривать о себе, но в плей-офф лучше обсуждать команду. Что касается гола, видел открывание Джейкоба Трубы, я ему отдавал шайбу и попал в конёк соперника», — объяснил Панарин.

В концовке неприятный эпизод произошёл с Шестёркиным, который оказался на льду после столкновения с нападающим «Питтсбурга» Джеффом Картером. Эта ситуация даже спровоцировала потасовку: хоккеисты «Рейнджерс» отправились защищать своего вратаря. Но, к счастью для хозяев, всё закончилось хорошо для россиянина и после встречи он находился в приподнятом настроении.

«Отлично себя чувствую, просто неудачно приземлился, обычный игровой момент», — прокомментировал Шестёркин столкновение.

Игорь тоже вошёл в историю НХЛ. В плей-офф он сделал уже 118 сейвов и стал первым вратарём, отразившим более 100 бросков в первых двух матчах Кубка Стэнли. Предыдущий рекорд принадлежал Жан-Себастьяну Жигеру из «Анахайма» и голкиперу «Ванкувера» Роберто Луонго. Они в своё время смогли отбить 97 шайб.

В тен соотечественников оказался Евгений Малкин. Форвард «Питтсбурга» провёл на льду больше 18 минут с показателем полезности минус один.

«Забыть и двигаться дальше»

«Вашингтон» в этот вечер не был похож сам на себя. Первая гостевая встреча с «Флоридой» полностью осталась за подопечными Питера Лавиолетта. «Столичные» сыграли сильнее, а в центре внимания ожидаемо оказались Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Ответный матч хоккеисты «Кэпиталз» начали уверенно. Они нанесли 11 бросков по воротам Сергея Бобровского, но тот действовал надёжно, а концовка первого периода и вовсе выбила команду из равновесия. С разницей в полторы минуты по шайбе забросили Аарон Экблад и Александр Барков.

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Казалось, это не сломит «Вашингтон». Сразу после перерыва гости сумели реализовать большинство после удаления Антона Лунделлья. Овечкин получил шайбу в центре зоны, уже приготовился бросать, но вместо этого вдруг отдал пас на Никласа Бекстрёма. Швед, похоже, тоже не ждал подарка от россиянина, поэтому немного замешкался, тем не менее всё равно сумел отправить снаряд в ворота.

Однако переломить ход встречи этот гол не помог. Напротив, хоккеисты «Флориды» понимали, что ехать в Вашингтон, уступая в серии 0-2, не самый приятный расклад, и бросились вперёд. До сирены на второй перерыв они отличились ещё трижды.

В итоге в последней двадцатиминутке вместо Витека Ванечека в воротах действовал Илья Самсонов. Россиянину пришлось несладко: «Кэпиталз» заработали три удаления. В отличие от своего партнёра голкипер отразил 17 бросков и не пропустил ни одной шайбы. Но это не воодушевило коллектив. В атаке команда Овечкина просто бросила играть, всего три раза потревожив Сергея Бобровского.

Как признался после встречи Лавиолетт, в концовке «Вашингтон» развалился и не показал ничего. Овечкин же, в свою очередь, отметил сейвы вратаря «Флориды» и выразил надежду, что дома подобный провал не повторится.

«У нас были неплохие шансы, но голкипер соперника отразил мои броски, а на добивании сыграть не получилось. Мы знали, что серия будет тяжёлой и длинной. Сейчас счёт 1-1, и, думаю, теперь перевес на нашей стороне, поскольку следующая игра — дома. Мы будем выступать на домашней арене, перед своими болельщиками. Сейчас уже ничего не поделаешь, надо забыть и двигаться дальше. И не важно, какой счёт — 0:1 или 0:10, — поражение есть поражение. Если сравнивать, это были две совершенно разные игры. Отскоки, допущенные нами ошибки — это был совсем другой матч», — сказал россиянин на пресс-конференции.