Плющев: Капризов восхищает своим мастерством российских и зарубежных болельщиков

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал выступление форварда «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова во втором матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз».

«Он действительно восхищает болельщиков — и наших, и зарубежных — своим мастерством», — приводит слова Плющева «Спорт-Экспресс».

Он также предположил, что игроку максимально комфортно в «Миннесоте».

«Уверен, что руководство вполне довольно его игрой, содержанием и отношением к хоккею», — добавил эксперт.

«Миннесота» обыграла «Сент-Луис» со счётом 6:2 и восстановила равенство в серии. Капризов оформил хет-трик и стал девятым российским игроком, которому удавалось это сделать в Кубке Стэнли.

Ранее сообщалось, что Капризов стал первым автором хет-трика в истории «Миннесоты» в плей-офф НХЛ.