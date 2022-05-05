Плющев: Капризов восхищает своим мастерством российских и зарубежных болельщиков
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«Он действительно восхищает болельщиков — и наших, и зарубежных — своим мастерством», — приводит слова Плющева «Спорт-Экспресс».
Он также предположил, что игроку максимально комфортно в «Миннесоте».
«Уверен, что руководство вполне довольно его игрой, содержанием и отношением к хоккею», — добавил эксперт.
«Миннесота» обыграла «Сент-Луис» со счётом 6:2 и восстановила равенство в серии. Капризов оформил хет-трик и стал девятым российским игроком, которому удавалось это сделать в Кубке Стэнли.
Ранее сообщалось, что Капризов стал первым автором хет-трика в истории «Миннесоты» в плей-офф НХЛ.