Овечкин — о поражении от «Флориды» во втором матче серии: нужно забыть о нём и идти дальше

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что игрокам столичной команды необходимо забыть поражение от «Флорида Пантерз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин — о поражении от «Флориды» во втором матче серии: нужно забыть о нём и идти дальше
  • AP

«Всякое бывает. Нужно продолжать играть. 1-1 в серии — это хороший сценарий для нас. Мы знали, что это будет тяжёлая и длинная серия. Просто нужно идти вперёд и забыть о поражении. Неважно, какой счёт», — цитирует Овечкина The Washington Post.

«Вашингтон» в гостях потерпел поражение от «Флориды» — 1:5. Счёт в серии до четырёх побед стал ничейным — 1-1.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов стал девятым россиянином, оформившим хет-трик в матче плей-офф НХЛ.

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