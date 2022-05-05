Капризов стал девятым россиянином, оформившим хет-трик в матче плей-офф НХЛ

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Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал девятым российским игроком, которому удавалось оформить хет-трик в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Капризов стал девятым россиянином, оформившим хет-трик в матче плей-офф НХЛ
  • AP

Во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» Капризов забросил шайбы на 20-й, 52-й и 53-й минутах.

До него этим же достижением отмечались Павел Буре, Валерий Каменский, Павел Дацюк, Александр Овечкин, Евгений Малкин (дважды), Владимир Тарасенко, Андрей Свечников и Денис Гурьянов. Причём Гурьянов даже оформлял покер.

«Миннесота» обыграла «Сент-Луис» со счётом 6:2 и восстановила равенство в серии.

Ранее сообщалось, что Капризов стал первым автором хет-трика в истории «Миннесоты» в плей-офф НХЛ.

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