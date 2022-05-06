Шестёркин стал первым вратарём, отразившим более 100 бросков в первых двух матчах плей-офф

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду переиграл «Питтсбург Пингвинз» (5:2) во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голкипер синерубашечников Игорь Шестёркин отразил 39 бросков. Он был признан второй звездой матча.

В первой игре 26-летний вратарь сделал 79 сейвов.

Таким образом, Шестёркин стал первым вратарём в НХЛ, который смог отразить более 100 бросков в первых двух матчах Кубка Стэнли.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил игру Шестёркина в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.