Шестёркин стал первым вратарём, отразившим более 100 бросков в первых двух матчах плей-офф
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Голкипер синерубашечников Игорь Шестёркин отразил 39 бросков. Он был признан второй звездой матча.
В первой игре 26-летний вратарь сделал 79 сейвов.
Таким образом, Шестёркин стал первым вратарём в НХЛ, который смог отразить более 100 бросков в первых двух матчах Кубка Стэнли.
Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил игру Шестёркина в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.