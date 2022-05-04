Третьяка восхитила игра вратаря «Рейнджерс» Шестёркина в первом матче плей-офф НХЛ
- AP
- © Adam Hunger
«Одно дело — отражать столько бросков в регулярном чемпионате, что вообще тяжело. Когда же это в плей-офф, где каждый матч решающий, — это ответственность в два раза выше, потому что нет права на ошибку», — приводит слова Третьяка ТАСС.
По его мнению, чтобы отразить такое большое количество бросков, требуется мастерство и хорошая физическая форма. Он также поздравил игрока с получением нового достижения.
В матче плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» россиянин отразил 79 бросков. Причём этот показатель является вторым в истории лиги.
Тем не менее «Рейнджерс» в овертайме уступил в стартовой игре серии со счётом 3:4.
Ранее российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин назвал невероятным российского голкипера «Рейнджерс» Шестёркина.