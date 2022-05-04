Третьяка восхитила игра вратаря «Рейнджерс» Шестёркина в первом матче плей-офф НХЛ

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил игру российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина после стартового матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Третьяка восхитила игра вратаря «Рейнджерс» Шестёркина в первом матче плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Adam Hunger

«Одно дело — отражать столько бросков в регулярном чемпионате, что вообще тяжело. Когда же это в плей-офф, где каждый матч решающий, — это ответственность в два раза выше, потому что нет права на ошибку», — приводит слова Третьяка ТАСС.

По его мнению, чтобы отразить такое большое количество бросков, требуется мастерство и хорошая физическая форма. Он также поздравил игрока с получением нового достижения.

В матче плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» россиянин отразил 79 бросков. Причём этот показатель является вторым в истории лиги.

Тем не менее «Рейнджерс» в овертайме уступил в стартовой игре серии со счётом 3:4.

Ранее российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин назвал невероятным российского голкипера «Рейнджерс» Шестёркина.

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