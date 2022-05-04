Малкин назвал невероятным российского голкипера «Рейнджерса» Шестёркина

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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высоко оценил игру соотечественника, голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина после стартового матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Малкин назвал невероятным российского голкипера «Рейнджерса» Шестёркина
  • AP

«Что делает Игоря Шестёркина особенным? Я не тренер вратарей, понятия не имею. Он невероятный. Я думаю, что он, скорее всего, выиграет «Везину Трофи», — приводят слова Малкина журналист Грег Вышински и Pens inside scoop в Twitter. 

Он отметил, что игры против Шестёркина являются большим вызовом для любого форварда.

«Это нелегко, но мы верим. Верю в себя и в своих партнёров», — добавил Малкин.

Малкин в матче с «Рейнджерс» забросил шайбу в овертайме на 106-й минуте и принёс своей команде победу со счётом 4:3. Следующая игра серии состоится 6 мая.

Ранее жена Малкина раскритиковала хоккеистов «Рейнджерса» за грязную игру в матче с «Питтсбургом».

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