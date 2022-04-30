Прорыв Капризова, признание Шестёркина и возвращение Кучерова: чем удивили россияне в регулярном сезоне НХЛ

Кирилл Капризов переписал рекорды «Миннесоты» по очкам и голам за сезон, а Игорь Шестёркин получил награду лучшему игроку «Рейнджерс» и был назван главным претендентом на «Везина Трофи». Александр Овечкин забросил 50 шайб и вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, а Никита Кучеров триумфально вернулся после травмы и набрал 69 очков в 47 матчах.

Достижение Капризова

Одним из главных ньюсмейкеров регулярного чемпионата НХЛ стал нападающий «Миннесоты», отметивший 25-летие за четыре дня до его окончания. Кирилл Капризов оказался в центре внимания ещё летом, когда долгое время отказывался продлевать соглашение с клубом и настаивал на подписании контракта-моста продолжительностью три-четыре года. Впоследствии он позже партнёров прибыл в тренировочный лагерь и не лучшим образом начал турнир, забросив первую шайбу лишь в девятом матче. Но затем набрал невероятный темп и не только первым из хоккеистов «Уайлд» преодолел планку в 100 очков, но и стал рекордсменом клуба по голам за сезон.

Финальный аккорд Капризов исполнил в противостоянии с лидером Запада — «Колорадо». Уже на пятой минуте он совершил прорыв по левому краю, проехал за воротами, сделал круг по чужой зоне и, лишь окончательно дезориентировав соперников, отдал под бросок Тайсону Джосту. А уже в начале второго периода отличился сам, пусть и не так эффектно. Так или иначе, он помог «Миннесоте» одержать очередную победу (4:1) и второй раз в истории занять второе место в конференции. А сам не только был признан первой звездой встречи, но достиг отметки в 108 (47 + 61) очков и вырвался на пятое место в гонке бомбардиров. Кирилл уступил лишь Леону Драйзайтлю (110), Джонатану Юбердо и Джонни Годро (оба — по 115), а также непревзойдённому Коннору Макдэвиду (123), став лучшим из россиян. Ближе всех к нему подобрался Артемий Панарин (96).

Таким образом, на финише Капризов отличился в семи матчах подряд (4 + 11) и показал десятый результат в истории по очкам за чемпионат среди хоккеистов из России. Больше него набирали лишь Павел Буре, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Фёдоров, Александр Могильный и Никита Кучеров. Кирилл уже заслужил право называться суперзвездой лиги, а подтверждать этот статус будет в плей-офф, где его команду ждёт тяжелейшее испытание уже в первом раунде. «Уайлд» померится силами с «Сент-Луисом», ведомым Владимиром Тарасенко, Павлом Бучневичем и Иваном Барбашёвым. На троих они настреляли 218 баллов — среди россиян больше удавалось лишь Александру Овечкину, Александру Сёмину и Виктору Козлову (230).

Прогресс Шестёркина и возрождение Бобровского

Тем не менее высочайшая продуктивность не помогла Капризову попасть в число главных соискателей приза лучшему хоккеисту сезона. По итогам прошедшего за сутки до окончания регулярки голосования он занимал седьмое место с восемью баллами. Для сравнения, голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин получил в четыре раза больше. На третий год в НХЛ он стал настоящим лидером нью-йоркцев и помог им второй раз за последние пять лет пробиться в плей-офф. Причём сразу с четвёртого места, что гарантирует им преимущество домашнего льда в 1/8 финала Кубка Стэнли. Как следствие, россиянин был заслуженно признан лучшим игроком коллектива в соревновательном году.

Но если Шестёркину будет непросто взять верх в споре за «Харт Трофи», то награда лучшему голкиперу практически у него в кармане. Он стал первым по проценту отражённых бросков (93,5%) и коэффициенту надёжности (2,07), а по числу побед занял шестое место. Сразу 16 журналистов официального сайта НХЛ назвали его первым претендентом на «Везина Трофи», и лишь один отдал предпочтение Якобу Маркстрёму из «Калгари».

Примечательно, что лидерами по числу побед стали двое других российских вратарей. И если к успехам Андрея Василевского все привыкли, то возвращение Сергея Бобровского на былые позиции стало приятной неожиданностью. Первые два сезона во «Флориде» сложились не самым лучшим образом, вследствие чего многие поспешили списать его со счетов. Но в нынешнем чемпионате 33-летний ветеран напомнил самого себя времён игры за «Коламбус», что мгновенно отразилось на результатах команды. «Пантерз» набрали 122 очка и впервые в истории завоевали Президентский кубок. Следующая цель — избавиться от клейма неудачно выступающего в плей-офф голкипера и помочь коллективу преодолеть барьер четвертьфинала конференции. Первый и последний раз это удавалось ему в 1996 году.

Падение «Вашингтона» и «Айлендерс»

Помешать Бобровскому сотворить историю попытается «Вашингтон», который провёл один из худших сезонов за последние годы. Пока весь мир следил за погоней Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки и радовался высокой результативности Евгения Кузнецова, подопечные Питера Лавиолетта терпели крушение. Регулярку они завершили унизительной серией из четырёх поражений подряд, набрали ровно сотню очков и впервые с 2014 года опустились ниже второй строчки в Столичном дивизионе. Но если тогда это стоило им шанса побороться за Кубок Стэнли, то на этот раз повезло чуть больше. Остальные конкуренты по конференции сильно сдали и не смогли воспользоваться провалом «Кэпиталз».

Также по теме В погоне за сотней: Панарин и Капризов набрали семь очков на двоих и вновь переписали историю НХЛ Артемий Панарин оформил ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» и поднялся на третье место в истории...

Для самого Овечкина окончание первенства выдалось не самым удачным. В противостоянии с «Торонто» он влетел в борт и получил травму, из-за чего пропустил три оставшиеся встречи. Но от этого его показатели выглядят ещё более впечатляющими. Александр не только наколотил 50 голов, благодаря чему обошёл Марселя Дионна, Бретта Халла и Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ, но также достиг отметки в 90 очков. Последний раз это удавалось ему в 2010 году. И это не считая множества других рекордов, павших под натиском легендарного форварда. И если он сумеет оправиться от повреждения и должным образом подойти к серии с «Флоридой», то вполне может помочь «Вашингтону» сотворить сенсацию.

Наверняка многие ожидали, что осечками «Кэпиталз» смогут воспользоваться «Айлендерс», которые на протяжении двух последних лет добирались до полуфинала Кубка Стэнли и уступали лишь будущим чемпионам — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Дополнительным аргументом в пользу этого был прогресс Ильи Сорокина. Бывший вратарь ЦСКА провёл выдающийся сезон и занял второе место по проценту отражённых бросков (92,5%), что позволило ему попасть в список номинантов на «Везину». Тем удивительнее, что подопечные Барри Тротца финишировали лишь пятыми в дивизионе и девятыми — в конференции.

Вряд ли своим выступлением довольны и «Вегас» с «Виннипегом». «Голден Найтс» впервые за время существования не смогли пробиться в восьмёрку лучших на Западе, а «Джетс» прервали четырёхлетнюю серию попаданий в плей-офф. Но самым обескураживающим стало падение «Монреаля». В июле «Канадиенс» сражались с «Лайтнинг» за трофей, а спустя год заняли последнее, 32-е место в лиге. Правда, на то есть серьёзная причина. Из-за травмы почти весь турнир пропустил легендарный голкипер Кэри Прайс, а его сменщики оказались не готовы компенсировать его отсутствие.

Возвращение Кучерова и Малкина

Без своего лидера долгое время был вынужден обходиться и чемпион двух последних лет. В октябре Никита Кучеров получил травму паха и полноценно вернулся на лёд лишь в январе, из-за чего провёл лишь 47 матчей в нынешнем сезоне. Но это не помешало ему набрать 69 (25 + 44) очков и стать третьим лучшим бомбардиром «Тампа-Бэй». Россиянин уступил лишь Стивену Стэмкосу (106) и Виктору Хедману (85). Что касается баллов за игру, то по этому показателю он пропустил вперёд лишь одного хоккеиста во всей лиге — Макдэвида.

Особенно впечатляющим получился финишный рывок Кучерова. В последних девяти встречах он разразился 23 (10 + 13) очками, а в восьми неизменно поражал ворота противника. Это позволило ему повторить сразу два рекорда по продолжительности голевой серии. Среди хоккеистов «Тампы» такое удавалось лишь Брайану Брэдли, а из россиян — Могильному и Буре.

И хотя на фоне Кучерова успехи Малкина кажутся не такими значимыми, но не учитывать их нельзя. Как и соотечественник, он долго восстанавливался от операции и вернулся в строй лишь в начале 2022-го, но с ходу вернул себе статус одного из лидеров «Питтсбурга». В 41 матче он отметился 20 голами и 22 передачами и стал одним из трёх хоккеистов, сумевших преодолеть планку в одно очко за игру. Помимо него, это удалось лишь Сидни Кросби (1,22) и Джейку Гюнцелю (1,11).

Восхождение Свечникова и пробуждение Ничушкина

Всё ближе к элитному уровню подбирается и нападающий «Каролины». Андрей Свечников привлёк к себе внимание ещё несколько лет назад, когда покорил всех своими голами в стиле лакросс, а сейчас пытается стать лидером своего клуба. И хотя выделяться на фоне Себастьяна Ахо непросто, в сравнении с другими партнёрами россиянин уже выглядит более впечатляюще. В нынешнем сезоне он установил личный рекорд по очкам (30 + 39) и стал вторым бомбардиром «Харрикейнз». Во многом благодаря его яркой игре они смогли стать вторыми на Востоке, получив в оппоненты в первом раунде плей-офф переживающий не лучшие времена «Бостон».

Но если успехи Свечникова мало кого могут удивить, то от Валерия Ничушкина вряд ли кто-то ожидал такой скорострельности. Ранее нападающий ни разу не набирал более 34 очков за регулярку, а «прославился» благодаря рекордной «сухой» серии из 91 матча. Но в этот раз он прыгнул выше головы и наколотил 52 балла, причём почти половину из них — за счёт голов. Как итог — уважение от партнёров и похвала от тренера Джареда Беднара. По словам наставника, россиянин умеет абсолютно всё на льду и делает каждое звено первым.