Главный тренер «Вашингтона» надеется, что Овечкин успеет восстановиться к старту плей-офф
«Овечкин чувствует себя лучше. Надеюсь, положительная динамика продолжится», — цитирует Лавиолетта пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
36-летний воспитанник московского «Динамо» получил травму верхней части тела 24 апреля в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».
Овечкин в сезоне-2021/22 провёл 77 матчей, в которых набрал 90 очков (50 шайб и 40 голевых передач).
«Кэпиталз» в первом раунде Кубка Стэнли 3 мая сыграет с «Флорида Пантерз».
Ранее сообщалось, что гол и передача Евгения Малкина помогли «Питтсбург Пингвинз» одержать победу над «Коламбус Блю Джекетс».