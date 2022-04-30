Главный тренер «Вашингтона» надеется, что Овечкин успеет восстановиться к старту плей-офф

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии травмированного капитана команды Александра Овечкина.

«Овечкин чувствует себя лучше. Надеюсь, положительная динамика продолжится», — цитирует Лавиолетта пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

36-летний воспитанник московского «Динамо» получил травму верхней части тела 24 апреля в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

Овечкин в сезоне-2021/22 провёл 77 матчей, в которых набрал 90 очков (50 шайб и 40 голевых передач).

«Кэпиталз» в первом раунде Кубка Стэнли 3 мая сыграет с «Флорида Пантерз».

Ранее сообщалось, что гол и передача Евгения Малкина помогли «Питтсбург Пингвинз» одержать победу над «Коламбус Блю Джекетс».

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