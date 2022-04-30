Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» одержать победу над «Коламбусом»

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«Питтсбург Пингвинз» на своём льду переиграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду PPG Paints Arena в Питтсбурге, завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Майка Салливана.

В составе «Пингвинз» шайбы забросили Евгений Малкин (4'), Эван Родригес (6'), Маркус Петтерссон (7'), Крис Летанг (37') и Брайан Бойл (39'). У «Блю Джекетс» отличились Джастин Дэнфорт (31'), Оливер Бьёркстранд (47') и Густав Нюквист (53').

Малкин также записал на свой счёт одну результативную передачу. Российский форвард был признан второй звездой матча.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сыграет с «Флоридой» в первом раунде плей-офф НХЛ.

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