Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» одержать победу над «Коламбусом»
Игра, которая прошла на льду PPG Paints Arena в Питтсбурге, завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Майка Салливана.
В составе «Пингвинз» шайбы забросили Евгений Малкин (4'), Эван Родригес (6'), Маркус Петтерссон (7'), Крис Летанг (37') и Брайан Бойл (39'). У «Блю Джекетс» отличились Джастин Дэнфорт (31'), Оливер Бьёркстранд (47') и Густав Нюквист (53').
Малкин также записал на свой счёт одну результативную передачу. Российский форвард был признан второй звездой матча.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сыграет с «Флоридой» в первом раунде плей-офф НХЛ.