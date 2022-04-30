«Вашингтон» Овечкина сыграет с «Флоридой» в первом раунде плей-офф НХЛ
«Вашингтон» в заключительном матче регулярного чемпионата в гостях потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:3.
Команда из столицы США заняла восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Все пары первого раунда плей-офф от Восточной конференции выглядят следующим образом:
«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»;
«Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз;,
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».
На Западе пройдут матчи:
«Колорадо Эвеланш» — «Нэшвилл Предаторз»,
«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз»,
«Калгари Флэймз» — «Даллас Старз»,
«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».
Кубок Стэнли начнётся 2 мая.
Ранее сообщалось, что Никита Кучеров повторил рекорд «Тампы» по продолжительности голевой серии.