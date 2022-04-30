«Вашингтон» Овечкина сыграет с «Флоридой» в первом раунде плей-офф НХЛ

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Победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» в первом раунде плей-офф сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

«Вашингтон» в заключительном матче регулярного чемпионата в гостях потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:3.

Команда из столицы США заняла восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Все пары первого раунда плей-офф от Восточной конференции выглядят следующим образом:

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»;

«Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз;,

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На Западе пройдут матчи:

«Колорадо Эвеланш» — «Нэшвилл Предаторз»,

«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз»,

«Калгари Флэймз» — «Даллас Старз»,

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».

Кубок Стэнли начнётся 2 мая.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров повторил рекорд «Тампы» по продолжительности голевой серии.

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