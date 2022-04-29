Кучеров повторил рекорд «Тампы» по продолжительности голевой серии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил рекорд своего клуба по продолжительности результативной серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (2:5) россиянин забросил одну шайбу. Причём он сумел отметиться результативным действием в восьми матчах подряд. Всего в этих играх Никита набрал 21 очко (10 + 11).

Кучеров повторил рекордную результативную серию, установленную Брайаном Брэдли в ноябре 1992 года. Он тогда набрал 13 очков (8 + 5).

Ранее сообщалось, что «Тампа» уступила «Коламбусу» в матче НХЛ, несмотря на шайбу Кучерова.