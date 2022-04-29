«Тампа» уступила «Коламбусу» в матче НХЛ, несмотря на шайбу Кучерова

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» уступила «Коламбусу» в матче НХЛ, несмотря на шайбу Кучерова
  • AP

Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе «Джекетс» отличились Якуб Ворачек, Коул Силлинджер, Джек Рослович, Оливер Бьёркстранд и Эндрю Пик. У гостей шайбы забросили россиянин Никита Кучеров и Кори Перри.

Причём для Кучерова это уже восьмой матч подряд, в котором ему удалось отметиться голом.

Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» впервые в истории завоевал Президентский Кубок в НХЛ.

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