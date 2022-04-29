«Флорида» впервые в истории завоевала Президентский Кубок в НХЛ

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«Флорида Пантерз» стал обладателем Президентского Кубка за победу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Флорида» впервые в истории завоевала Президентский Кубок в НХЛ
  • AFP

«Флорида» на выезде разгромила «Оттава Сенаторз» со счётом 4:0 и стала победителем регулярного сезона за один тур до его окончания.

Для команды из Санрайза это первый Президентский Кубок за историю франшизы.

В составе «Пантерз» выступают российский голкипер Сергей Бобровский и нападающий Максим Мамин.

В предыдущем году этот трофей завоевал «Колорадо Эвеланш».

Ранее сообщалось, что гол Кирилла Капризова в овертайме принёс «Миннесоте» победу над «Калгари» в матче НХЛ. 

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