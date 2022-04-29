«Флорида» впервые в истории завоевала Президентский Кубок в НХЛ
- AFP
«Флорида» на выезде разгромила «Оттава Сенаторз» со счётом 4:0 и стала победителем регулярного сезона за один тур до его окончания.
Для команды из Санрайза это первый Президентский Кубок за историю франшизы.
В составе «Пантерз» выступают российский голкипер Сергей Бобровский и нападающий Максим Мамин.
В предыдущем году этот трофей завоевал «Колорадо Эвеланш».
Ранее сообщалось, что гол Кирилла Капризова в овертайме принёс «Миннесоте» победу над «Калгари» в матче НХЛ.