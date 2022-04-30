Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» переиграть «Колорадо» в матче НХЛ

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«Миннесота Уайлд» на своём льду нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в Сент-Поле, завершилась со счётом 4:1 в пользу «Уайлд».

В составе «Миннесоты» шайбы забросили Джордан Гринуэй (1-я, 60-я минуты), Тайсон Йост (5-я), Кирилл Капризов (24-ч). У «Колорадо» отличился Назем Кадри (46-я).

«Колорадо» (119 очков) одержал победу в Западной конференции. «Миннесота» (113) завершила регулярный чемпионат на втором месте.  

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров повторил рекорд «Тампы» по продолжительности голевой серии.

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