Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
В Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Флорида Пантерз», «Торонто Мэйпл Лифс» сразится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Каролина Харрикейнз» поборется с «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Рейнджерс» — с «Питтсбург Пингвинз».
В Западной конференции Колорадо Эвеланш» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», «Сент-Луис Блюз» сразится с «Миннесота Уайлд», «Даллас Старз» поборется с «Калгари Флэймз», «Эдмонтон Ойлерз» — с «Лос-Анджелес Кингз».
Розыгрыш Кубка Стэнли стартует 2 мая.
Действующим победителем НХЛ является «Тампа».
Ранее сообщалось, что гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» одержать победу над «Коламбусом».