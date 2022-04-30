Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

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Стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли сезона-2021/22.

В Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Флорида Пантерз», «Торонто Мэйпл Лифс» сразится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Каролина Харрикейнз» поборется с «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Рейнджерс» — с «Питтсбург Пингвинз».

В Западной конференции Колорадо Эвеланш» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», «Сент-Луис Блюз» сразится с «Миннесота Уайлд», «Даллас Старз» поборется с «Калгари Флэймз», «Эдмонтон Ойлерз» — с «Лос-Анджелес Кингз».

Розыгрыш Кубка Стэнли стартует 2 мая.

Действующим победителем НХЛ является «Тампа».

Ранее сообщалось, что гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» одержать победу над «Коламбусом».

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