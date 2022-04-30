Капризов стал лучшим бомбардиром НХЛ сезона-2021/22 среди россиян
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25-летний российский нападающий в 81 матче регулярки набрал 108 (47 + 61) очков.
Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид возглавил список лучших бомбардиров сезона. На его счету 123 (44 + 79) очка в 80 матчах. Далее расположились Джонатан Юбердо (115, 80 игр) из «Флорида Пантерз» и Джонни Годро (115, 82) из «Калгари Флэймз».
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (90) расположился на 16-м месте.
Ранее сообщалось, что Овечкин занял четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22.