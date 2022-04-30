Овечкин занял четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22

Короткая ссылка
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял четвёртое место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22.
Овечкин занял четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22
  • AP
  • © Nick Wass

36-летний воспитанник московского «Динамо» в 77 матчах регулярки забросил 50 шайб.

Первое место занял Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» (60 шайб). Далее расположились Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз» (55) и Крис Крайдер из «Нью-Йорк Рейнджерс» (52). Форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов (47) расположился на пятом месте.

Напомним, Овечкин в девятый раз в карьере забросил 50 шайб за регулярный чемпионат, стал самым возрастным игроком, который забрасывал 50 и более шайб в сезоне, в 12-й раз попал в список Матча всех звёзд и стал первым в истории клуба по голам в большинстве.

Российский форвард проводит 17-й сезон в НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» сыграет с «Флоридой» в первом раунде плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить