Овечкин занял четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял четвёртое место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22.

36-летний воспитанник московского «Динамо» в 77 матчах регулярки забросил 50 шайб.

Первое место занял Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» (60 шайб). Далее расположились Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз» (55) и Крис Крайдер из «Нью-Йорк Рейнджерс» (52). Форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов (47) расположился на пятом месте.

Напомним, Овечкин в девятый раз в карьере забросил 50 шайб за регулярный чемпионат, стал самым возрастным игроком, который забрасывал 50 и более шайб в сезоне, в 12-й раз попал в список Матча всех звёзд и стал первым в истории клуба по голам в большинстве.

Российский форвард проводит 17-й сезон в НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» сыграет с «Флоридой» в первом раунде плей-офф НХЛ.