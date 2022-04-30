Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в Элмонте, завершилась со счётом 6:4 в пользу команды из Флориды.

В составе «Лайтнинг» хет-трик оформил Стивен Стэмкос (12-я, 52-я, 58-я минуты). Также шайбы забросили Кори Перри (42-я), Райан Макдона (51-я) и Брэндон Хагель (60-я). У «Айлендерс» отличились Жан-Габриэль Пажо (первая), Киффер Беллоуз (30-я), Джош Бейли (39-я) и Здено Хара (60-я).

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сыграет с «Флоридой» в первом раунде плей-офф НХЛ.