Пас Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой»
- AP
Игра, которая прошла в городе Санрайз, завершилась со счётом 5:1 в пользу команды из Флориды.
В составе «Пантерз» отличились Аарон Экблад (17'), Александр Барков (18'), Мэйсон Марчмент (24'), Антон Лунделл (36'), Картер Верхаге (38'). У «Вашингтона» шайбу забросил Никлас Бэкстрём (23'). Ему ассистировал Александр Овечкин.
Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 бросков.
Счёт в серии до четырёх побед стал равным — 1-1. Третья игра пройдёт 7 мая.
Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов стал девятым россиянином, оформившим хет-трик в матче плей-офф НХЛ.