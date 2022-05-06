Пас Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой»

«Флорида Пантерз» на своём льду нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в городе Санрайз, завершилась со счётом 5:1 в пользу команды из Флориды.

В составе «Пантерз» отличились Аарон Экблад (17'), Александр Барков (18'), Мэйсон Марчмент (24'), Антон Лунделл (36'), Картер Верхаге (38'). У «Вашингтона» шайбу забросил Никлас Бэкстрём (23'). Ему ассистировал Александр Овечкин.

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 бросков.

Счёт в серии до четырёх побед стал равным — 1-1. Третья игра пройдёт 7 мая.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов стал девятым россиянином, оформившим хет-трик в матче плей-офф НХЛ.