Пас Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой»

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«Флорида Пантерз» на своём льду нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Пас Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой»
  • AP

Игра, которая прошла в городе Санрайз, завершилась со счётом 5:1 в пользу команды из Флориды.

В составе «Пантерз» отличились Аарон Экблад (17'), Александр Барков (18'), Мэйсон Марчмент (24'), Антон Лунделл (36'), Картер Верхаге (38'). У «Вашингтона» шайбу забросил Никлас Бэкстрём (23'). Ему ассистировал Александр Овечкин.

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 бросков.

Счёт в серии до четырёх побед стал равным — 1-1. Третья игра пройдёт 7 мая.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов стал девятым россиянином, оформившим хет-трик в матче плей-офф НХЛ.

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