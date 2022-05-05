Хет-трик Капризова и три очка Кучерова: как россияне вписали свои имена в историю плей-офф НХЛ

Кирилл Капризов и Никита Кучеров стали главными героями вторых матчей четвертьфинальных серий плей-офф Западной конференции. Форвард «Миннесоты» впервые в истории клуба оформил хет-трик в Кубке Стэнли и принёс своей команде победу над «Сент-Луисом». А нападающий «Тампы» заработал три очка, забив гол и сделав две результативные передачи во встрече с «Торонто». Как российские звёзды помогли своим командам сравнять счёт в противостояниях — в материале RT.

«Он почувствовал вкус голов»

Первый матч серии «Миннесоты» и «Сент-Луиса» получился провальным для «дикарей». Команда Кирилла Капризова пропустила четыре безответные шайбы и выглядела не похожей сама на себя. Связано это было в том числе и с тем, что соперник очень грамотно действовал против российской звезды, не давая форварду пространства для острых атак. Это видел и главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон, который, как он объяснил после встречи, внёс некоторые коррективы в игре всей команды.

«Мы поговорили после поражения о том, как Кириллу или нам нужно действовать, чтобы предоставить ему больший простор... Он будет просто гнуть своё. Просто идти вперёд, делать то, что должен. Это не должно быть сюрпризом. Он воспринимает это как большой вызов, сегодня он продемонстрировал именно такой подход и сыграл превосходно», — цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.

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Однако, чтобы перестроиться и найти для форвардов пространство, потребовалось время. Первые 10 минут хозяева вновь не справлялись с давлением и не могли организовать нормальной атаки на ворота Вилле Хуссо. Однако затем команда разыгралась. Сначала отличился Йоэль Эк, а затем в большинстве Фредерик Годро. Точку в первом периоде поставил Капризов, также отметившись в неравных составах. При этом оба раза на скамейке штрафников оказывался защитник «блюзменов» Джастин Фолк. Гол Кирилла получился эффектным: сначала шайба отлетела в штангу, а затем от ловушки финского голкипера отскочила в ворота.

Второй период стал продолжением первого. «Миннесота» не сбавляла обороты, и уже на 21 минуте Эк оформил дубль и сделал счёт 4:0. Однако затем последовало три удаления подряд, и «блюзмены» с трудом, но смогли использовать численное преимущество. У команды появился шанс вернуться в игру, особенно после того, как с передачи Павла Бучневича отличился ещё и Владимир Тарасенко.

Но радовались болельщики «Сент-Луиса» недолго. Меньше минуты потребовалось Капризову в третьем периоде, чтобы забросить дважды и установить окончательный результат — 6:2. Счёт в серии с «Сент-Луисом» теперь равный — 1:1.

Кирилл вновь переписал историю «Миннесоты», став первым игроком клуба, сумевшим оформить хет-трик в Кубке Стэнли. Рекордсменов могло быть и двое, но шайбу Эка в концовке встречи арбитры не засчитали.

Среди россиян Капризов — девятый хоккеист, забросивший за матч Кубка Стэнли трижды. Ранее столько раз сумели отличиться Павел Буре, Валерий Каменский, Павел Дацюк, Александр Овечкин, Евгений Малкин (дважды), Владимир Тарасенко, Андрей Свечников и Денис Гурьянов.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов, рассуждая о результативности Кирилла, отметил нацеленность форварда на ворота соперника.

«Я не работал с Кириллом лично, но настроение он моим командам портил регулярно. Я говорил защитникам: «Смотрите за этим парнем. Его вроде бы нет, но как только шайба отскочит, он будет рядом. Не за шайбой смотрите после броска, а за ним. А то не успеете». У него настолько быстрая реакция на эти моменты! В первом матче с «Сент-Луисом» как-то его перекрыли, но во второй игре он нашел путь к воротам. Это большой талант, очень одаренный парень», — приводит слова специалиста РИА Новости

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский, в свою очередь, выделил уверенные действия Капризова на протяжении всего сезона.

«Уже почувствовал вкус голов, победы, продолжает делать результаты. Естественно, это приятно болельщикам, поддерживаем Кирилла, пусть дальше так и идёт. Капризов уже показал себя как лидера, парня, решающий судьбу матча. Можно только поздравить: так держать, главное — без травм!» — сказал Каменский в интервью порталу «Чемпионат».

«Нужен командный дух»

По схожему сценарию пока проходит и серия «Тампы» с «Торонто». Первая встреча стала ночным кошмаром для болельщиков «Лайтнинг», команда пропустил пять безответных шайб и выглядела очень блёкло по сравнению с соперниками.

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Однако во втором матче подопечные Джона Купера преобразились и смогли показать совершенно другую игру. Ключевыми в противостоянии стали розыгрыши большинства. «Мэйпл Лифс» заработали за три периода 14 минут штрафа, семь раз у «Тампы» появлялось численное преимущество и трижды им удалось воспользоваться подарком оппонента. В отличие от предыдущей встречи, когда из пяти попыток «Лайтнинг» не воспользовались ни одной.

Уже к началу второй двадцатиминутки счёт был 2:0 в пользу команды Джона Купера: отличились Виктор Хедман и Кори Перри. После этого звёзды «Торонто», казалось бы, включились в борьбу и даже отыграли одну шайбу. Однако затем заставил о себе говорить Никита Кучеров. Сначала россиянин забил сам, реализовав очередное большинство. В качестве ассистента выступил Хедман, увидевший одиноко стоящего форварда. А затем уже Никита дважды помогал партнёрам: после его передач отличились Брэндон Хагель и Брейден Пойнт.

Россиянин таким образом набрал 130-е очко в плей-офф, стал 46-м в истории НХЛ, кто преодолел этот рубеж, и лишь четвёртым среди россиян после Сергея Фёдорова, Евгения Малкина и Александра Овечкина.

Хоккеисты «Торонто» пытались вытащить матч и даже дважды забили в концовке в ворота Андрея Василевского, который за матч отразил 31 бросок и также отметился рекордом. Россиянин стал третьим действующим голкипером НХЛ, выигравшим 50 матчей плей-офф. Такой же результат у Брэйдена Холтби из «Далласа», а больше всего побед на счету Марка-Андре Флёри из «Миннесоты» — 90.

«Тампа» в итоге не подпустила хозяев ближе — 5:3. Счёт в серии стал 1:1 и, похоже, в этом противостоянии всё тоже только начинается. Как отметил после игры Купер, неудачный старт помог его коллективу собраться и проявить характер в ответной игре.