Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто» во втором матче серии плей-офф НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто» во втором матче серии плей-офф НХЛ
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Торонто и завершилась в пользу гостей — 5:3.

В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Виктор Хедман, Кори Пери, россиянин Никита Кучеров, Брэндон Хагель и Брейден Пойнт. Причём Кучеров также отметился двумя результативными передачами. Хозяева ответили только голами Майкла Бантинга, Митчелла Марнера и Александра Керфута.

Таким образом, счёт в серии стал равным (1:1). Третий матч между командами состоится 7 мая в Тампе.

Ранее сообщалось, что хет-трик Кирилла Капризова помог «Миннесота Уайлд» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз».  

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