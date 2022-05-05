Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто» во втором матче серии плей-офф НХЛ
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Встреча прошла в Торонто и завершилась в пользу гостей — 5:3.
В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Виктор Хедман, Кори Пери, россиянин Никита Кучеров, Брэндон Хагель и Брейден Пойнт. Причём Кучеров также отметился двумя результативными передачами. Хозяева ответили только голами Майкла Бантинга, Митчелла Марнера и Александра Керфута.
Таким образом, счёт в серии стал равным (1:1). Третий матч между командами состоится 7 мая в Тампе.
Ранее сообщалось, что хет-трик Кирилла Капризова помог «Миннесота Уайлд» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз».