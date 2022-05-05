Хет-трик Капризова помог «Миннесоте» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом»

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«Миннесота Уайлд» одержал крупную победу над «Сент-Луис Блюз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хет-трик Капризова помог «Миннесоте» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом»
  • AP

Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев.

В составе «Уайлд» хет-трик оформил россиянин Кирилл Капризов, дублем отметился Йоэль Эрикссон Эк, а также ещё раз отличился Фредерик Годро. У гостей шайбы забросили Джордан Кайру и российский нападающий Владимир Тарасенко, передачу которому отдал соотечественник Павел Бучневич.

Таким образом, в серии восстановилось равенство (1:1). Третий матч между командами состоится 7 мая в Сент-Луисе.

Ранее сообщалось, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин повторил рекорд Сергея Фёдорова по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян.

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