Хет-трик Капризова помог «Миннесоте» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом»
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Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев.
В составе «Уайлд» хет-трик оформил россиянин Кирилл Капризов, дублем отметился Йоэль Эрикссон Эк, а также ещё раз отличился Фредерик Годро. У гостей шайбы забросили Джордан Кайру и российский нападающий Владимир Тарасенко, передачу которому отдал соотечественник Павел Бучневич.
Таким образом, в серии восстановилось равенство (1:1). Третий матч между командами состоится 7 мая в Сент-Луисе.
Ранее сообщалось, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин повторил рекорд Сергея Фёдорова по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян.