Малкин повторил рекорд Фёдорова по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян

Короткая ссылка
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин повторил рекорд Сергея Фёдорова по количеству набранных очков в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских игроков.
Малкин повторил рекорд Фёдорова по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян
  • AP
  • © Adam Hunger

В матче первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 ОТ) Малкин забросил одну шайбу и отдал результативную передачу.

Таким образом, форвард набрал 176 очков (65 голов + 111 ассистов) в 171 матче плей-офф НХЛ за карьеру. По этому показателю он сравнялся с Фёдоровым.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил рекорд клуба по отражённым броскам в одном матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить