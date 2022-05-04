Малкин повторил рекорд Фёдорова по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян
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В матче первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 ОТ) Малкин забросил одну шайбу и отдал результативную передачу.
Таким образом, форвард набрал 176 очков (65 голов + 111 ассистов) в 171 матче плей-офф НХЛ за карьеру. По этому показателю он сравнялся с Фёдоровым.
Ранее сообщалось, что российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил рекорд клуба по отражённым броскам в одном матче.