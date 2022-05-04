Малкин заявил, что не думает сейчас о новом контракте с «Питтсбургом»

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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признался, что не думает в данный момент о своём контракте с клубом.
Малкин заявил, что не думает сейчас о новом контракте с «Питтсбургом»
  • AP
  • © Adam Hunger

«Я сейчас не думаю о своём контракте. Сейчас время веселиться и играть», — цитирует Малкина Pens Inside Scoop в Twitter.

По его словам, он максимально сосредоточен на том, чтобы помогать своей команде выигрывать, отметив, что пропустил половину сезона из-за травмы.

«Я всё ещё чувствую, что могу делать на льду абсолютно всё», — добавил форвард.

Малкин в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» в рамках серии первого раунда плей-офф НХЛ забросил шайбу на 106-й минуте, в овертайме, и принёс своей команде победу со счётом 4:3. Следующая игра серии состоится 6 мая.

Ранее сообщалось, что Малкин повторил рекорд Фёдорова по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян.

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