Малкин заявил, что не думает сейчас о новом контракте с «Питтсбургом»
- AP
- © Adam Hunger
«Я сейчас не думаю о своём контракте. Сейчас время веселиться и играть», — цитирует Малкина Pens Inside Scoop в Twitter.
По его словам, он максимально сосредоточен на том, чтобы помогать своей команде выигрывать, отметив, что пропустил половину сезона из-за травмы.
«Я всё ещё чувствую, что могу делать на льду абсолютно всё», — добавил форвард.
Малкин в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» в рамках серии первого раунда плей-офф НХЛ забросил шайбу на 106-й минуте, в овертайме, и принёс своей команде победу со счётом 4:3. Следующая игра серии состоится 6 мая.
Ранее сообщалось, что Малкин повторил рекорд Фёдорова по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян.