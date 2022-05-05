Голкипер «Каролины» Кочетков повздорил с хоккеистом «Бостона» Маршаном во время матча
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За две минуты до конца второго периода россиянина поймал шайбу после наброса от Маршана. Затем Кочетков хотел быстро продолжить игру и отдать шайбу партнёру, но игрок «Брюинз» помешал этому, из-за чего между ними возникла словесная перепалка.
В итоге Пётр оттолкнул рукой форварда, а тот в ответ ударил его клюшкой по амуниции. После этого оба хоккеиста получили малые штрафы.
Ранее сообщалось, что «Каролина» увеличила преимущество в серии с «Бостоном».