Голкипер «Каролины» Кочетков повздорил с хоккеистом «Бостона» Маршаном во время матча

Российский вратарь «Каролина Харрикейнз» Пётр Кочетков стал участником конфликта с форвардом «Бостон Брюинз» Брэдом Маршаном во время второго матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

За две минуты до конца второго периода россиянина поймал шайбу после наброса от Маршана. Затем Кочетков хотел быстро продолжить игру и отдать шайбу партнёру, но игрок «Брюинз» помешал этому, из-за чего между ними возникла словесная перепалка.

В итоге Пётр оттолкнул рукой форварда, а тот в ответ ударил его клюшкой по амуниции. После этого оба хоккеиста получили малые штрафы.

Ранее сообщалось, что «Каролина» увеличила преимущество в серии с «Бостоном».