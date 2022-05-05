«Каролина» увеличила преимущество в серии с «Бостоном», Свечников отдал голевую передачу

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«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Бостон Брюинз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Каролина» увеличила преимущество в серии с «Бостоном», Свечников отдал голевую передачу
  • AP

Игра состоялась в Роли и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев. 

В составе «Харрикейнз» отличился Йеспер Фаст, а также дубли оформили Себастьян Ахо и Нино Нидеррайтер. У гостей дважды забил Патрис Бержерон.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал одну результативную передачу. Его партнёр по команде, вратарь Пётр Кочетков, который заменил Антти Раанту в первом периоде, отразил 30 бросков.

Таким образом, «Каролина» удвоила своё преимущество в серии — 2:0. Третья встреча между командами состоится 7 мая в Бостоне.

Ранее сообщалось, что три очка Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграть «Торонто Мэйпл Лифс» во втором матче серии плей-офф НХЛ.

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