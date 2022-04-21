Ударный блюз: как Тарасенко, Бучневич и Барбашёв переписывают достижения российских троек в НХЛ

Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Иван Барбашёв претендуют на звание самого результативного российского трио в НХЛ. В этом сезоне форварды «Сент-Луиса» суммарно записали на свой счёт уже 205 очков и опережают по этому показателю Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова из «Вашингтона». При этом каждый из хоккеистов «Блюз» добился серьёзного прогресса в нынешнем сезоне и за несколько матчей до окончания регулярного чемпионата успел обновить личный рекорд результативности.

В последние годы понятие «российская тройка» в НХЛ твёрдо ассоциировалось с «Вашингтоном». Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов на протяжении шести лет поддерживали высокую результативность и не давали соотечественникам из других команд составить себе конкуренцию. Попытки потеснить игроков «Кэпиталз» предпринимали российские легионеры «Тампы» и «Монреаля», но назвать их убедительными было сложно.

Однако в нынешнем сезоне гегемония звёзд столичного клуба может завершиться. Всё потому, что в «Сент-Луисе» на новый уровень вышли Павел Бучневич и Иван Барбашёв. И хотя лидером коллектива остаётся набравший великолепную форму Владимир Тарасенко, двое других россиян составляют ему достойную компанию.

Минувшая неделя запомнилась четырьмя яркими матчами с участием «Блюз». Поочерёдно были обыграны «Бостон», «Баффало», «Миннесота» и «Нэшвилл» с общей разницей забитых и пропущенных шайб 24:12.

Причём две трети голов были организованы при непосредственном участии россиян, на чью долю пришлись суммарно 10 заброшенных шайб и 13 передач. Особенно усердствовал Тарасенко. Он не только записал на свой счёт 11 (7 + 4) очков, но и установил личный рекорд результативности в отдельно взятой встрече. В противостоянии с «Сэйбрз» он оформил хет-трик и присовокупил к нему ассистентский дубль.

В итоге Тарасенко был признан первой звездой недели в НХЛ, опередив нападающего «Миннесоты» Кевина Фиалу и вратаря «Эдмонтона» Майка Смита. Кроме того, лидер «Сент-Луиса» обошёл Алексея Жамнова в списке лучших российских снайперов в истории лиги и попутно установил очередное личное достижение. В этом сезоне он уже «настрелял» 78 (33 + 45) очков — на три больше, чем по итогам первенства-2016/17, которое на протяжении нескольких лет оставалось самым успешным в его карьере.

В очередной раз россиянин проявил себя в игре с «Бостоном», завершившейся в ночь на 20 апреля. И хотя на этот раз «Сент-Луису» не удалось добиться победы, Тарасенко вряд ли стоит винить себя. Лидер «Блюз» поучаствовал в организации обоих голов в ворота Джереми Свеймана, но в овертайме удача была на стороне «Брюинз». Владимир сначала ассистировал Бучневичу, а потом вместе с соотечественником помог отличиться Роберту Томасу.

Безусловно, игра Тарасенко впечатляет. Особенно на фоне того, что ещё недавно ходили слухи о его возможном уходе из спорта, а летом 2021-го — обмене из «Сент-Луиса». Причём инициатором был сам форвард, а в качестве причин назывались как недовольство дважды неудачно прооперировавшими ему плечо врачами клуба, так и разногласия с партнёрами. Если верить американским инсайдерам, желание игрока покинуть Миссури сохраняется до сих пор, но не стоит исключать, что успешный отрезок в карьере и новый партнёр по звену заставят его передумать.

Расцвет Тарасенко во многом связан с появлением в команде Бучневича. Летом он был обменян из «Рейнджерс» в «Блюз», где сходу получил место в первой тройке с Тарасенко и Томасом. Старт регулярки ушёл на адаптацию, но уже в конце ноября нападающий взял необычайно высокий темп. К концу марта он превзошёл собственное лучшее достижение по очкам за сезон, а в апреле и вовсе был неудержим. Павел впервые отличился в 11 встречах подряд, и в этом месяце он делит второе место по набранным баллам во всей лиге (20). Причём в конкурентах — сплошь партнёры по атакующему звену. Как итог, с запасом лучший соревновательный год в карьере игрока и промежуточное третье место в списке лучших бомбардиров коллектива (71).

Сам Тарасенко признавался, что комфортно чувствует себя в связке с Бучневичем и высоко отзывался о нём: как о хоккеисте, так и о человеке. По словам Владимира, они отлично понимают друг друга на льду и иногда общаются на русском языке, попутно обучая его нецензурной составляющей и Томаса.

И хотя на фоне двух соотечественников успехи Барбашёва могут показаться не такими серьёзными, именно он добился самого большого прогресса в нынешнем сезоне. И это в отсутствие звёздных партнёров калибра Тарасенко, Бучневича или Райана О’Райлли, выступающего во втором сочетании. Иван играет в номинально оборонительной третьей тройке, но при этом является шестым бомбардиром «Блюз». Россиянин уже набрал 56 (24 + 32) очков, что более чем в два раза больше его персонального рекорда.

Преображение Барбашёва связано не только с взрослением и постепенным выходом на новый уровень, но и с доверием со стороны тренера и партнёров. Он стал гораздо больше бросать по чужим воротам, регулярно выходить в спецбригадах большинства и меньшинства, а иногда и получать возможность поиграть вместе с Тарасенко и Бучневичем. Например, в декабрьском матче с «Детройтом». Тот завершился победой «Сент-Луиса» со счётом 6:2, а Иван забросил шайбу с передачи Павла.

«Весело играть вместе с ними. В последнем матче у нас многое получалось. Мы провели действительно хорошую игру, много атаковали, у каждого из нас было достаточно моментов. Мы вполне могли забить больше голов, но удача от нас иногда отворачивалась. Я считаю, что наша тройка выглядит здорово, и мы получаем удовольствие от совместной игры», — заявлял Барбашёв пресс-службе НХЛ.

Продуктивность российских легионеров уже здорово помогла «Сент-Луису». Подопечные Крэйга Берюбе обеспечили себе попадание в плей-офф и продолжают борьбу за второе место в Западной конференции, которое даст им преимущество домашней площадки в большинстве серий Кубка Стэнли. А сами хоккеисты имеют шансы прервать гегемонию соотечественников из «Вашингтона» и стать самым результативным российским трио по итогам чемпионата. Сейчас они имеют в активе суммарно 205 (85 + 120) очков и опережают Овечкина, Кузнецова и Орлова на три балла — 202 (86 + 116).

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За последние 22 года трио россиян лишь дважды набирало больше за сезон в НХЛ. И оба раза эта планка покорялась форвардам «Кэпиталз», ведомым одним из лучших снайперов в истории. В чемпионате-2007/08 Овечкин, Александр Сёмин и Виктор Козлов совместными усилиями «настреляли» 208 очков, а год спустя добрались до отметки в 230 баллов. И это не считая Сергея Фёдорова, также внёсшего свою лепту в виде 11 голов и 22 результативных пасов.

Но необходимо понимать, что высокие цифры игроков «Вашингтона» в первую очередь — заслуга Овечкина. В обоих случаях на его долю пришлось около половины суммы (112 и 110 очков соответственно), что и стало залогом успеха. В «Сент-Луисе» же нет явного лидера, а «худший» из трёх россиян перешагнул отметку в 56 очков, поэтому их достижение и выглядит настолько впечатляюще.

И российские легионеры «Блюз» имеют отличные шансы выйти на второе место в списке самых результативных российских троек лиги в XXI веке. Команде осталось провести пять матчей в регулярке и есть основания полагать, что в них у Тарасенко, Бучневича и Барбашёва будет достаточно шансов пополнить свой бомбардирский счёт. С будущими соперниками «Сент-Луис» провёл суммарно 11 встреч в этом чемпионате и лишь в двух из них отечественные форварды не зажгли свои имена на табло. Сдержать их дважды удалось «Анахайму».