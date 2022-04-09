Король Миннесоты и разрушитель рекордов: почему Капризов — главная российская звезда сезона в НХЛ

Кирилл Капризов продолжает борьбу за звание лучшего российского игрока сезона в НХЛ. За последнюю неделю форвард обновил рекорды «Миннесоты» по очкам и голам в равных составах за регулярный чемпионат, а по итогам матча с «Сент-Луисом» укрепился на первой строчке среди отечественных бомбардиров лиги, оторвавшись от Артемия Панарина и Александра Овечкина. И если нападающий сохранит высокий темп, то не только перепишет на себя ещё пару клубных достижений, но и преодолеет планку в 100 очков за сезон.

Кирилла Капризова смело можно называть одним из главных ньюсмейкеров нынешнего сезона в Национальной хоккейной лиге. О россиянине стали говорить ещё до начала чемпионата, когда его переговоры с «Миннесотой» по новому контракту откровенно не складывались, а в прессе вовсю говорилось о его возможном возвращении в КХЛ. Однако впоследствии форвард всё же подписал соглашение и хоть и довольно неровно начал регулярку, впоследствии набрал феноменальный темп и стал лидером «Уайлд». И к заключительному этапу первенства он подходит не только в статусе одного из лучших бомбардиров и снайперов турнира, но обладателя нескольких клубных рекордов.

Очередное достижение Капризов оформил в матче с «Сент-Луисом», в середине второго периода воспользовавшись грубейшей ошибкой Роберта Томаса. Канадский нападающий «Блюз» выиграл борьбу за шайбу у борта в своей зоне, но выбросил её прямо на пятак. Подоспевший россиянин «расстрелял» Вилле Хуссо и оформил 41-й гол в чемпионате. Причём в равных составах он отличился в 30-й раз, что позволило ему повторить рекорд «Уайлд». До него подобное удавалось лишь словаку Мариану Габорику.

Примечательно, что неделю назад Капризов переписал ещё одно достижение, ранее принадлежавшее обладателю Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз». Пал рекорд клуба по количеству очков за сезон, который Габорик установил в далёком 2008 году. Тогда он настрелял 42 гола и 41 передачу, но при этом даже не попал в десятку лучших бомбардиров лиги. Почти на 30 баллов его опередил Александр Овечкин (112), а вторым стал Евгений Малкин (106).

Кирилл же обошёл Габорика ещё по итогам матча с «Каролиной», но не остановился на достигнутом и уже добрался до отметки в 88 очков. А в ближайшем будущем может выйти на первое место и по голам в отдельно взятом сезоне. На данный момент его делят всё тот же словак и канадец Эрик Стаал, с разницей в десять лет оформившие по 42 гола в регулярке.

«Идёт работа, Кирилл старается. Результат пришёл. Думаю, он не следит за рекордами. Кирилл просто выходит и делает своё дело. Конечно, приятно, что он не останавливается и идёт вперёд. Это историческое событие для клуба. Сколько лет у «Миннесоты» не обновлялся рекорд», — сказал «Спорт-Экспрессу» первый тренер хоккеиста Андрей Лучанский.

Сейчас Капризовым восхищаются не только на родине, но и в Северной Америке. В издании Zone Coverage отметили, что тот в одиночку преобразил команду и может помочь ей выйти на принципиально новый уровень. В свою очередь, The Athletic включил форварда в десятку претендентов на звание лучшего хоккеиста чемпионата. Помимо него, в топ вошёл лишь один россиянин — голкипер «Рейнждерс» Игорь Шестёркин, в то время как за бортом остались и Александр Овечкин, и Артемий Панарин.

В нынешнем сезоне Капризову удалось главное — провести большую часть первенства на высочайшем уровне. И это качественно выделяет его на фоне других звёздных соотечественников. Овечкин выдал мощный старт и набрал 50 очков за неполные два месяца, но в 2022 году был уже не так продуктивен. Начиная с января он записал на свой счёт 19 голов и 12 пасов — седьмой результат среди россиян. В случае с Артемием Панариным всё произошло в точности до наоборот. Форвард «Рейнджерс» долго вкатывался в чемпионат и лишь в марте принялся демонстрировать привычную скорострельность. Весной он разразился шестью голами и 23 передачами (1,53 балла в среднем за игру), благодаря чему не только помог коллективу из Нью-Йорка подняться на четвёртую строчку в Восточной конференции, но и сам вернулся на привычные места в списке бомбардиров.

Безусловно, среди претендентов на звание самого результативного россиянина в НХЛ мог значиться и Никита Кучеров, но пропустил слишком много из-за травмы. Сейчас форвард «Тампа-Бэй» занимает третью строчку по очкам в среднем за игру (1,25), но смог бы он провести на таком уровне всю регулярку — большой вопрос. Кроме того, его польза в атаке фактически нивелируется не самыми удачными действиями на своей половине площадки. На данный момент нападающий является одним их худших по показателю полезности среди отечественных легионеров («-11»). А ведь ранее он ни разу не завершал сезон в «минусе».

«Кирилл набрал отличную форму, радует его стабильность на протяжении всего сезона. Он стал лидером «Миннесоты», вокруг которого строится игра. Этого от него и ждали, когда давали контракт», — заявил Sport24 двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Что касается Капризова, то с ним на площадке «Миннесота» набрала на 22 очка больше, чем оппонент. Среди россиян с ним могут сравниться разве что Валерий Ничушкин («+18»), Дмитрий Орлов, Павел Бучневич и Андрей Свечников (все — по «+17»). И это лишь подчёркивает то, насколько важное значение он имеет для команды. Кирилл не только забрасывает шайбы и ассистирует, но обеспечивает разницу. Даже проигранный матч с «Сент-Луисом» он не завершил с отрицательным показателем полезности». С ним на льду «Уайлд» пропустили лишь однажды.

Успехи Капризова ещё более впечатляют по той причине, что среди его партнёров практически нет звёзд. Нередко молодые хоккеисты раскрываются в связке с более опытным и сильным одноклубником, во многом «зеркаля» его действия. В своё время именно этим объясняли высокую продуктивность Панарина, выступавшего в одном звене с Патриком Кейном. Правда, впоследствии Артемий доказал, что сам является игроком экстра-класса и стал лидером не только в «Коламбусе», но и в «Рейнджерс».

Что касается Кирилла, то причина его взлёт уж точно не в классных напарниках. Наоборот, именно он помог Матсу Цуккарелло и Райану Хартману выдать лучшие сезоны в карьере. Норвежец уже занёс в копилку 71 очко — на десять больше, чем в самом удачном для себя чемпионате-2016/17, а американец и вовсе разразился 53 баллами. Хотя за предыдущие семь лет он ни разу не набирал более 31-го.

До конца регулярки «Миннесоте» осталось провести 12 встреч. И если Капризов сумеет удержать высокий темп, то станет первым игроком команды, преодолевшим отметку в 100 очков за сезон. В этом случае его уже сейчас можно будет рассматривать в качестве одного из лучших хоккеистов за всю историю «Уайлд» и претендента на звание главной российской звезды НХЛ на ближайшие годы. Посоперничать с ним в этом плане могут лишь всё те же Кучеров с Панариным да дуэт голкиперов — Андрей Василевский и Игорь Шестёркин. При этом в последнее время Никита испытывает серьёзные проблемы со здоровьем, а Артемий ни разу не набирал более сотни баллов за чемпионат.

«Кирилл стремится вверх и будет дальше стремиться. Завтра уже может появиться другой, поэтому он должен показывать свою состоятельность: каждый день, каждую неделю, каждый год — тогда он станет легендой. То, что он прибавляет с каждым днём — радует. Ему было очень тяжело, когда он туда приехал. Его лупили и били, он прошёл через это и достоин того, что сейчас имеет. Кирилл — реальная звезда НХЛ. На Капризова приходят смотреть болельщики», — сказал Терещенко «Чемпионату».

При этом в случае с Капризовым интригует и то, что пока крайне сложно оценить потолок его возможностей. В первый же год в лиге он набирал 0,927 очка за игру, а во втором разогнался до значения в 1,275. Безусловно, до конца первенства всё может измениться, но ниже планки в балл за встречу он опустится ни при каких обстоятельствах. И это в не самом сильном коллективе, возглавляемой относительно неопытным тренером. До прихода в «Миннесоту» Дин Эвасон работал главным тренером исключительно в АХЛ.

И это при том, что Капризов по-прежнему считается молодым хоккеистом и всё ещё способен прогрессировать. В конце апреля ему исполнится 25 лет — именно в этом возрасте Панарин начал бить рекорды в «Коламбусе», а Кучеров впервые достиг отметки в 100 очков за регулярку. И если Кирилл продолжит развиваться в подобном темпе, то уже через год-другой сможет всерьёз претендовать на «Морис Ришар Трофи». Уже в нынешнем первенстве он является главным преследователем Овечкина среди россиян и уже скоро может обогнать ветерана.