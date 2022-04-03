Первый тренер Капризова назвал рекорд хоккеиста историческим событием для «Миннесоты»

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Российский специалист Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова, прокомментировал достижение своего бывшего подопечного, который установил клубный рекорд результативности в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Первый тренер Капризова назвал рекорд хоккеиста историческим событием для «Миннесоты»
  • AP

«Идёт работа, Кирилл старается. Результат пришёл. Думаю, он не следит за рекордами. Кирилл просто выходит и делает своё дело. Конечно, приятно, что он не останавливается и идёт вперёд. Это историческое событие для клуба. Сколько лет у «Миннесоты» не обновлялся рекорд», — цитирует Лучанского «Спорт-Экспресс».

Капризов забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Каролина Харрикейнз» (3:1). Таким образом, он установил рекорд результативности «Миннесоты» в одном сезоне, набрав в текущем уже 85 очков (39 голов + 46 передач). Россиянин обошёл по данному показателю Мариана Габорика, который в сезоне-2007/2008 заработал 83 очка за 77 встреч. 

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на рекорд Капризова в составе «Миннесоты».

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