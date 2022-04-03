Первый тренер Капризова назвал рекорд хоккеиста историческим событием для «Миннесоты»

Российский специалист Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова, прокомментировал достижение своего бывшего подопечного, который установил клубный рекорд результативности в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Идёт работа, Кирилл старается. Результат пришёл. Думаю, он не следит за рекордами. Кирилл просто выходит и делает своё дело. Конечно, приятно, что он не останавливается и идёт вперёд. Это историческое событие для клуба. Сколько лет у «Миннесоты» не обновлялся рекорд», — цитирует Лучанского «Спорт-Экспресс».

Капризов забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Каролина Харрикейнз» (3:1). Таким образом, он установил рекорд результативности «Миннесоты» в одном сезоне, набрав в текущем уже 85 очков (39 голов + 46 передач). Россиянин обошёл по данному показателю Мариана Габорика, который в сезоне-2007/2008 заработал 83 очка за 77 встреч.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на рекорд Капризова в составе «Миннесоты».