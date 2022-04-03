Фетисов отреагировал на рекорд Капризова в составе «Миннесоты»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал достижение российского нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова, который установил клубный рекорд по количеству очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Кирилл набрал отличную форму, радует его стабильность на протяжении всего сезона. Он стал лидером «Миннесоты», вокруг которого строится игра. Этого от него и ждали, когда давали контракт», — цитирует Фетисова Sport24.

При этом он отметил, что важно не число очков на данный момент, а то, сможет ли россиянин сохранить форму до старта плей-офф.

«Игры на вылет всегда по-другому складываются, нежели в регулярном сезоне. Там закаляется сталь. И лишь бы обошлось без травм», — добавил эксперт.

Капризов забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Каролина Харрикейнз» (3:1). Таким образом, он установил рекорд результативности «Миннесоты» в одном сезоне, набрав в текущем уже 85 очков (39 голов + 46 передач). Россиянин обошёл по данному показателю Мариана Габорика, который в сезоне-2007/2008 заработал 83 очка за 77 встреч.

Ранее сообщалось, что Капризов признан второй звездой дня в НХЛ.