Фетисов отреагировал на рекорд Капризова в составе «Миннесоты»
- РИА Новости
«Кирилл набрал отличную форму, радует его стабильность на протяжении всего сезона. Он стал лидером «Миннесоты», вокруг которого строится игра. Этого от него и ждали, когда давали контракт», — цитирует Фетисова Sport24.
При этом он отметил, что важно не число очков на данный момент, а то, сможет ли россиянин сохранить форму до старта плей-офф.
«Игры на вылет всегда по-другому складываются, нежели в регулярном сезоне. Там закаляется сталь. И лишь бы обошлось без травм», — добавил эксперт.
Капризов забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Каролина Харрикейнз» (3:1). Таким образом, он установил рекорд результативности «Миннесоты» в одном сезоне, набрав в текущем уже 85 очков (39 голов + 46 передач). Россиянин обошёл по данному показателю Мариана Габорика, который в сезоне-2007/2008 заработал 83 очка за 77 встреч.
Ранее сообщалось, что Капризов признан второй звездой дня в НХЛ.