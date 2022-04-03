Капризов признан второй звездой дня в НХЛ

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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Капризов признан второй звездой дня в НХЛ
  • AP

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Капризов забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» (3:1). Таким образом, он установил рекорд результативности «Миннесоты» в одном сезоне, набрав в текущем уже 85 очков (39 голов + 46 передач). Россиянин обошёл по данному показателю Мариана Габорика, который в сезоне-2007/2008 заработал 83 очка за 77 встреч. 

Первой звездой дня признан защитник клуба «Флорида Пентерз» Густав Форслинг, а третьей — форвард «Бостон Брюинз» Эрик Хаула.

Ранее нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Матс Цуккарелло поделился мнением об игре с Капризовым.

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