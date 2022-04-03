Хоккеист «Миннесоты» Цукарелло: Капризов сохраняет мою молодость

Нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Матс Цуккарелло поделился мнением об игре с российским форвардом Кириллом Капризовым.

«Мы как одно целое. Я немного старше, но он сохраняет мою молодость. Он держит меня на льду, он склонен к соперничеству. Мы оба такие. Не так часто можно найти того, с кем ты так хорошо общаешься, включаешься и выключаешься. Это что-то особенное для меня», — приводит слова Цуккарелло журналист Майкл Руссо в Twitter.

Капризов забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с клубом «Каролина Харрикейнз» (3:1). Таким образом, он установил рекорд результативности «Миннесоты» в одном сезоне, набрав в текущем уже 85 очков (39 голов + 46 передач). Россиянин обошёл по данному показателю Мариана Габорика, который в сезоне-2007/2008 заработал 83 очка за 77 встреч.

Ранее Капризов прокомментировал свой рекорд по очкам в составе «Миннесоты».