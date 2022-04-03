Капризов прокомментировал свой рекорд по очкам в составе «Миннесоты»
- AP
«Цуккарелло решил взять всю ответственность за это на себя. Я дал ему довольно простой пас, а он сделал всё остальное. Мне действительно не пришлось много делать. Спасибо ему. И конечно же, для меня это было особенным событием», — приводит слова Капризова журналист Майкл Руссо в Twitter.
В матче регулярного чемпионата с «Каролина Харрикейнз» россиянин забросил шайбу и отдал голевой пас. Таким образом, он набрал в 66 играх этого сезона 85 очков (39 голов + 46 передач) и обошёл по данному показателю Мариана Габорика, который в сезоне-2007/2008 заработал 83 очка за 77 встреч.
Ранее сообщалось, что Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству очков в одном сезоне НХЛ.