Капризов прокомментировал свой рекорд по очкам в составе «Миннесоты»

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Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов высказался о своём рекорде по количеству очков в составе клуба за один сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Капризов прокомментировал свой рекорд по очкам в составе «Миннесоты»
  • AP

«Цуккарелло решил взять всю ответственность за это на себя. Я дал ему довольно простой пас, а он сделал всё остальное. Мне действительно не пришлось много делать. Спасибо ему. И конечно же, для меня это было особенным событием», — приводит слова Капризова журналист Майкл Руссо в Twitter.

В матче регулярного чемпионата с «Каролина Харрикейнз» россиянин забросил шайбу и отдал голевой пас. Таким образом, он набрал в 66 играх этого сезона 85 очков (39 голов + 46 передач) и обошёл по данному показателю Мариана Габорика, который в сезоне-2007/2008 заработал 83 очка за 77 встреч.

Ранее сообщалось, что Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству очков в одном сезоне НХЛ.

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