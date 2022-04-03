Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству очков в одном сезоне НХЛ

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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов побил клубный рекорд по числу очков за один сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству очков в одном сезоне НХЛ
  • AP

В матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» россиянин забросил шайбу и отдал голевой пас, набрав по итогам игры два очка. Всего же на его счету теперь 85 очков (39 голов + 46 передач) в 66 играх. По этому показателю Капризов обошёл предыдущего рекордсмена клуба Мариана Габорика, который в сезоне-2007/2008 заработал 83 очка за 77 встреч.

Ранее сообщалось, что гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Каролину» в матче НХЛ.

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